Упавший на Московско-Дунайской развязке кран начали поднимать. Ему могло не хватить противовеса

Стрела перевернувшегося крана пятый час тормозит автомобилистов в Московском районе Петербурга 25 июля. Дорогу начали освобождать.
Как рассказал «Фонтанке» читатель, стрелу, частично перегородившую проезжую часть, начали поднимать. По информации издания, дорогу должны полностью освободить в течение пары часов.
Представитель подрядчика сообщил, что кран опрокинулся немногим позже девяти часов утра. На строящейся Московско-Дунайской развязке он перемещал стальные карнизы. Предварительно, был превышен вес перемещаемого груза.
По информации «Фонтанки», причиной могло стать также отсутствие противовеса — крановщик не установил его перед началом работ.
Инцидент обошёлся без пострадавших, но транспорту пришлось потесниться. На участке дороги организовано реверсивное движение.