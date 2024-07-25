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    Упавший на Московско-Дунайской развязке кран начали поднимать. Ему могло не хватить противовеса

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    Стрела перевернувшегося крана пятый час тормозит автомобилистов в Московском районе Петербурга 25 июля. Дорогу начали освобождать.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как рассказал «Фонтанке» читатель, стрелу, частично перегородившую проезжую часть, начали поднимать. По информации издания, дорогу должны полностью освободить в течение пары часов.

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    Представитель подрядчика сообщил, что кран опрокинулся немногим позже девяти часов утра. На строящейся Московско-Дунайской развязке он перемещал стальные карнизы. Предварительно, был превышен вес перемещаемого груза.

    По информации «Фонтанки», причиной могло стать также отсутствие противовеса — крановщик не установил его перед началом работ.

    Инцидент обошёлся без пострадавших, но транспорту пришлось потесниться. На участке дороги организовано реверсивное движение.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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