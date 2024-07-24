Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил США спортивной изоляцией

Соединенные Штаты Америки рискуют изолировать себя от мирового спортивного сообщества, если продолжат при поддержке американского антидопингового агентства (USADA) вести разбирательства в отношении китайских пловцов, несмотря на предоставленные доказательства их невиновности. Такое заявление сделал 24 июля президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Слова главы WADA приводит агентство Reuters.
23 китайских пловца в 2021 году сдали положительные пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов. Тот же препарат нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ее, в отличие от китайцев, не пощадили, дисквалифицировав на четыре года.
Глава WADA Витольд Банька отказался присутствовать на слушаниях в конгрессе, в ходе которых обсуждался скандал с китайскими пловцами, и палата представителей конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год.
«Тем более разочаровывает та же риторика со стороны USADA, которая усиливает клеветнические обвинения в адрес WADA», — сказал Банька.
О том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не на шутку сцепилось с Американским антидопинговым агентством (USADA), читайте в подробном материале «Фонтанки».