Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил США спортивной изоляцией

Соединенные Штаты Америки рискуют изолировать себя от мирового спортивного сообщества, если продолжат при поддержке американского антидопингового агентства (USADA) вести разбирательства в отношении китайских пловцов, несмотря на предоставленные доказательства их невиновности. Такое заявление сделал 24 июля президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Слова главы WADA приводит агентство Reuters.

23 китайских пловца в 2021 году сдали положительные пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов. Тот же препарат нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ее, в отличие от китайцев, не пощадили, дисквалифицировав на четыре года.

