    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, ю-в

    760мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.3eur95.46

    Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил США спортивной изоляцией

    1307
    3 комментария

    Соединенные Штаты Америки рискуют изолировать себя от мирового спортивного сообщества, если продолжат при поддержке американского антидопингового агентства (USADA) вести разбирательства в отношении китайских пловцов, несмотря на предоставленные доказательства их невиновности. Такое заявление сделал 24 июля президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Слова главы WADA приводит агентство Reuters.

    23 китайских пловца в 2021 году сдали положительные пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов. Тот же препарат нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ее, в отличие от китайцев, не пощадили, дисквалифицировав на четыре года.

    Глава WADA Витольд Банька отказался присутствовать на слушаниях в конгрессе, в ходе которых обсуждался скандал с китайскими пловцами, и палата представителей конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год.

    «Тем более разочаровывает та же риторика со стороны USADA, которая усиливает клеветнические обвинения в адрес WADA», — сказал Банька.

    О том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не на шутку сцепилось с Американским антидопинговым агентством (USADA), читайте в подробном материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Витольд БанькаWADAUsadaДопинг-скандал
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close