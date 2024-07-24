Обрезание на дому, приведшее к тяжелым травмам у младенца в Шушарах, стало уголовным делом

ГСУ СК РФ по Петербургу
В Петербурге возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после домашней операции по обрезанию, которую провели младенцу. Фигурантом стал врач-хирург.
По версии следствия, 16 марта в квартире на Ростовской улице в Шушарах подозреваемый за 8 тысяч рублей провел хирургическую операцию ребенку, которому было всего 22 дня от роду, сообщает 24 июля пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. В результате младенца госпитализировали с кровопотерей. Ему оказали медицинскую помощь, а вред здоровью оценили как тяжкий.
Как писала «Фонтанка», младенцу сделали обрезание, причем по медицинским показаниям, а не из религиозных соображений. Однако родители решили провести операцию не в больнице, а дома и пригласили для этого хирурга из ЦРБ Тосно.
По данному факту 22 июля возбудили уголовное дело по статье 238, часть 2, пункты «б» и «в» 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, детям до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.