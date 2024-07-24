Как делают бумагу? Правильные ответы конкурса

«Я вообще люблю участвовать в викторинах, потому что есть возможность узнать что-то новое, — призналась петербурженка Елена Устинова . — Очень приятно (и неожиданно!) получить подарок. Спасибо большое! Классные призы!»

По условиям конкурса, призы достаются первым 20 участникам, правильно ответившим на все вопросы. Организаторы уведомляют победителей и приглашают за призами от предприятия-юбиляра, а первые счастливчики их уже получили.

Напомним, проект посвящен 95-летию Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (входит в группу компаний «Карелия палп»). Почти век это предприятие в Карелии, известное типографиям более 80 стран мира, выпускает бумагу высокого качества. О том, как работает ЦБК, мы рассказали в материале .

Более 1000 читателей «Фонтанки» приняли участие в конкурсе «А вы знаете, как делают бумагу?» Настало время раздавать призы.

«Конкурс какое-то время уже находился на сайте и попадался мне на глаза, но я даже и не думала участвовать, — отметила она. — А потом мне действительно стало интересно узнать, как делают бумагу. Сначала прочитала материал, потом решила — почему бы, в самом деле, не ответить на вопросы? Была почти во всех своих ответах уверена, потому что так приблизительно и представляла себе процесс производства».

Читательница Татьяна Свирщевская рассказала, что не ожидала увидеть себя среди победителей.

Остальные победители получат памятные призы в ближайшее время.



Итак, правильные ответы:

А вы знаете, как делают бумагу?

1. Как театр начинается с вешалки, так бумажное дело — с заготовки леса. А на делянках лесопромышленников ждёт аншлаг. Что мы имеем в виду?

Информационный щит.

«Берегите лес от пожара!» — предупреждают аншлаги, напоминая нам о том, что нужно беречь природное богатство.

2. В производстве бумаги никуда без баланса. О чем идёт речь?

О верхней части дерева.

На бумагу и целлюлозу идет баланс — «вершки и корешки» деревьев, которые не годятся для производства строительных материалов.

3. Из какого дерева делают бумагу в Карелии?

Из ели.

Лучшее сырье для качественной бумаги — измельчённая древесина ели.

4. Как думаете: сколько ёлок нужно для производства тонны бумаги?

17 — именно столько елей идёт на производство одной тонны бумаги.

5. Выпуск бумаги очень энергоёмкий. Поначалу Кондопожский ЦБК работал на «белом угле». Что это такое?

Вода.

Без Кондопожской ГЭС, что построена рядом, такое производство не смогло бы существовать. Впрочем, её мощности давно не хватает, и источником энергии для комбината стал также природный газ, на котором работает теплоэлектростанция предприятия.

6. Заготовленную древесину лесопромышленники хранят на воде. Почему?

Дерево меньше гниёт.

Как ни странно, это правда: древесина лучше хранится в воде.

7. На комбинате огромное бумажное полотно формируют на сетке. А что использовали в Китае, где изобрели важный материал?

Сито.

Однородную массу из бамбука выкладывали на сито — и под пресс. Через мелкие поры сита вытекала лишняя вода, полотно становилось тонким и однородным.

8. Кондопожский ЦБК производил бумагу для большинства газет в Советском Союзе. Журналисты какой из них приезжали на завод … поработать?

«Правда».

На предприятии трудились выездные редакции этого издания: делились с бумажниками передовым опытом.

9. Как продукция Кондопожского комбината повлияла на моду в СССР?

На бумаге ЦБК печатали выкройки журнала «Бурда-Моден».

Известный европейский журнал издавался в СССР с 1987 года, и советские модницы охотились за выкройками, напечатанными на карельской бумаге.

10. Без какого изделия Кондопожского комбината трудно представить 1 сентября?

Без школьной тетради с зелёной обложкой.

Стопка свежих тетрадок к этому дню уже приготовлена у любого школяра.