Как театр начинается с вешалки, так бумажное дело — с заготовки леса. А на делянках лесопромышленников ждет аншлаг. Что мы имеем в виду? Семейство медведей. Ведь Кондопога в переводе с карельского означает «медвежий угол» Известная телепередача Информационный щит

В производстве бумаги никуда без баланса. О чем идёт речь? Об использовании леса и его восстановлении Об отрезках бревна — преимущественно верхней части дерева О пропорциях разных веществ в составе бумаги

Из какого дерева делают бумагу на Кондопожском ЦБК? Из березы Из сосны Из ели

Как думаете: сколько елок нужно для производства тонны бумаги? 2 17 50

Выпуск бумаги — очень энергоёмкое производство. Поначалу Кондопожский ЦБК работал на «белом угле». Что это такое? Вода Особый карельский уголь белого цвета Дрова

Заготовленную древесину лесопромышленники хранят на воде. Почему? Дерево меньше гниет В воде больше места Вы все придумали: древесину хранят только на суше

На комбинате огромное бумажное полотно формируют на сетке. А что использовали в Китае, где изобрели этот важный материал? Шелковую ткань Сито Фарфоровое блюдо

Кондопожский ЦБК производил и продолжает производить бумагу для большинства печатных СМИ. Выездная редакция какого из них во времена Советского Союза трудилась на комбинате? «Правда» «Комсомольская правда» «Крокодил»

Как продукция Кондопожского комбината повлияла на моду в СССР? Местные работницы были самые стильные Здесь изобрели новые ткани из целлюлозы На бумаге ЦБК печатали выкройки журнала Burdа Moden

Без какого изделия Кондопожского комбината трудно представить 1 сентября? Газеты с новостями образования Школьной тетради с зеленой обложкой Скворечника в школьном парке

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