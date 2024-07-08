А вы знаете,
как делают бумагу?
как делают бумагу?
Без бумаги никуда: это и газеты, и разного рода упаковка, и школьные тетради, и рабочие документы. А знаете ли вы, как устроено производство важного материала? Проверим это в нашей викторине.
Ответьте на вопросы и получите приз
Первые 20 читателей, правильно ответивших на все вопросы, получат подарки от Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. Уже 95 лет это предприятие, известное типографиям более 80 стран мира, выпускает бумагу высокого качества.
Если вопросы покажутся сложными, то ловите подсказку: найти правильные ответы поможет рассказ о том, как среди карельских лесов трудами большого коллектива на свет появляется бумага.
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ — ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ
Отправьте форму, чтобы принять участие в конкурсе
Организатор викторины — ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП», подробнее об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке.
Присылая свои данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Реклама, ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП», 7816527605
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Присылая свои данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Реклама, ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП», 7816527605
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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