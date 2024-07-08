А вы знаете,
как делают бумагу?
Без бумаги никуда: это и газеты, и разного рода упаковка, и школьные тетради, и рабочие документы. А знаете ли вы, как устроено производство важного материала? Проверим это в нашей викторине.
Ответьте на вопросы и получите приз
Первые 20 читателей, правильно ответивших на все вопросы, получат подарки от Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. Уже 95 лет это предприятие, известное типографиям более 80 стран мира, выпускает бумагу высокого качества.
Если вопросы покажутся сложными, то ловите подсказку: найти правильные ответы поможет рассказ о том, как среди карельских лесов трудами большого коллектива на свет появляется бумага.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ — ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ

Отправьте форму, чтобы принять участие в конкурсе
Как театр начинается с вешалки, так бумажное дело — с заготовки леса. А на делянках лесопромышленников ждет аншлаг. Что мы имеем в виду?
В производстве бумаги никуда без баланса. О чем идёт речь?
Из какого дерева делают бумагу на Кондопожском ЦБК?
Как думаете: сколько елок нужно для производства тонны бумаги?
Выпуск бумаги — очень энергоёмкое производство. Поначалу Кондопожский ЦБК работал на «белом угле». Что это такое?
Заготовленную древесину лесопромышленники хранят на воде. Почему?
На комбинате огромное бумажное полотно формируют на сетке. А что использовали в Китае, где изобрели этот важный материал?
Кондопожский ЦБК производил и продолжает производить бумагу для большинства печатных СМИ. Выездная редакция какого из них во времена Советского Союза трудилась на комбинате?
Как продукция Кондопожского комбината повлияла на моду в СССР?
Без какого изделия Кондопожского комбината трудно представить 1 сентября?
Организатор викторины — ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП», подробнее об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке.
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Реклама, ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП», 7816527605

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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