Где и как производят бумагу
Мы живем в электронную эпоху и большую часть информации, в том числе новостной, получаем не из газет, а с помощью гаджетов. Тем не менее, и в наше время не обойтись без бумаги, а сферы ее применения растут с каждым днем. Она невероятно востребована в торговле — в бурно развивающемся онлайн-шопинге упаковке уделяют особое внимание. Есть и другие области ее применения.
С чистого листа
Как производят этот важнейший для человека материал, расскажем в статье «Фонтанки». Чтобы ее написать, мы отправились на Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат: промышленный гигант производит бумагу уже 95 лет. Если сегодня по пути на работу вы листали газету в метро, взяли кофе в стаканчике с держателем-капхолдером, получили заказ в пункте выдачи маркетплейса или смотрели результаты контрольных ребенка в тетради с хорошо знакомой зеленой обложкой, то знайте: скорее всего, бумагу, к которой вы прикасались, произвели именно на карельском предприятии. Комбинат расположен, как следует из названия, в Кондопоге, что в 40 километрах от Петрозаводска.
ЦБК — настоящий город в городе: это большие цеха, шесть бумагоделательных машин, часть акватории Онежского озера с собственным портом, склады, «лесная биржа», тепловая энергостанция (ТЭС), обеспечивающая энергией не только производство, но и жилые дома Кондопоги, а также комплекс очистных сооружений. Комбинат входит в группу компаний «Карелия Палп» — вертикально интегрированную структуру, которая обеспечивает весь производственный цикл: от заготовки древесины до ее глубокой переработки, выпуска бумаги и реализации.
На комбинате трудятся около 3000 человек самых разных профессий: с предприятием так или иначе связана каждая семья в Кондопоге. Кстати, именно благодаря КЦБК аграрный карельский поселок стал городом — население увеличивалось благодаря нуждам производства.
Андрей Мельник,
ведущий инженер службы промышленной безопасности и охраны труда:
ведущий инженер службы промышленной безопасности и охраны труда:
Кто делает бумагу?
когда дело — родное:
— Кондопога — город бумажников. У каждой семьи — своя история, связанная с комбинатом. Дети идут по стопам родителей.
Закрыть окно
Как производят бумагу?
Объясняем «на пальцах»
Заготовленный лес доставляют машины-лесовозы, железнодорожные составы и теплоходы. Хранится сырье не только на суше, но и на воде — так оно меньше портится и легче поддается обработке. На водном хранении бревна собирают в пучки, а из них, в свою очередь, формируют плотбище в акватории Кондопожской губы Онежского озера. Этой древесиной пользуются круглый год.
1
Поступивший на комбинат лес отправляют на распиловочный стол — слешер, — где бревна пилят на балансы, то есть отрезки длиной 1,25 м. В производстве бумаги на Кондопожском ЦБК используется преимущественно еловый баланс из вершины ствола, остальная часть идет на предприятия по производству пиломатериалов.
2
По конвейерной ленте баланс прямо с распиловочного стола направляется в древесно-подготовительный цех, где его окоряют, то есть снимают кору. Тяжелые бревна, словно песчинки, падают в шахты специальных окорочных барабанов — на свет появляется полуфабрикат для производства древесной массы. Его разделяют на два потока: из одного делают древесную массу, из другого — целлюлозу. Это и есть два основных компонента для производства бумаги: на 80% она состоит из древесной массы, на 20% — из целлюлозы.
3
Роман Архипов,
слесарь-ремонтник централизованной ремонтной службы:
слесарь-ремонтник централизованной ремонтной службы:
Кто делает бумагу?
когда дело — родное:
— Нас с коллегами объединяет не только работа, но и спорт. Корпоративная спартакиада — это не только про здоровые тело и дух. Чтобы побеждать, мало азарта и профессионализма: нужна надежная команда.
Закрыть окно
Теперь баланс ждет встреча с дифибрёром — специальным агрегатом, большие и суперпрочные камни которого перетирают дерево в волокна. Волокна смешивают с водой — так рождается древесная масса. На Кондопожском ЦБК 43 дифибрёра: такого количества больше нет нигде в мире. Огромные камни для них специально заказывают на Урале и меняют каждые 3–4 года.
4
Для получения второго компонента бумажной массы — целлюлозы — щепу «варят» в котлах периодического действия. Может возникнуть вопрос: зачем разделять сырье на древесную массу и целлюлозу, если их все равно потом смешивают? Поясняем: основа бумаги — это целлюлоза, она нужна для механической прочности полотна. А волокна древесной массы работают как наполнитель, который придает бумаге форму и отличные печатные свойства.
5
В специальных бассейнах древесная масса и целлюлоза встречаются и после размола и очистки превращаются в бумажную массу, которую подают на бумагоделательную машину.
Буммашина состоит из нескольких частей. Из напорного ящика на сетку подается бумажная масса с концентрацией меньше 1% — практически вода. 80% жидкости отделяется на сетке, где происходит формирование будущего бумажного полотна. Затем полотно поступает в пресс, где удаляется еще половина оставшейся влаги.
Буммашина состоит из нескольких частей. Из напорного ящика на сетку подается бумажная масса с концентрацией меньше 1% — практически вода. 80% жидкости отделяется на сетке, где происходит формирование будущего бумажного полотна. Затем полотно поступает в пресс, где удаляется еще половина оставшейся влаги.
6
Самая большая часть машины — сушильная. Температура процесса сушки бумажного полотна достигает 100 градусов!
Будущая бумага сушится на горячих вращающихся цилиндрах, в которые подается пар.
Будущие свойства, важные для печати, после сушки придают бумаге на четырехвальном каландре — отделочной части машины. Пройдя через тяжелые чугунные валы, полотно становится гладким, плотным, одинаковым по толщине.
Будущая бумага сушится на горячих вращающихся цилиндрах, в которые подается пар.
Будущие свойства, важные для печати, после сушки придают бумаге на четырехвальном каландре — отделочной части машины. Пройдя через тяжелые чугунные валы, полотно становится гладким, плотным, одинаковым по толщине.
7
Огромное полотно «свежеиспеченной» бумаги нарезают на рулоны на специальном скоростном станке. Ширина рулонов зависит от ширины типографского станка, на котором будет печататься газета. Готовые рулоны поступают на транспортно-упаковочную линию. Линия спроектирована так, чтобы сложный процесс упаковки был безопасным для работников. Здесь установлены ограничители доступа — фотобарьеры: если человек заходит за них, производственный процесс останавливается автоматически, чтобы исключить травму.
8
Людмила Карпунина,
старшая резчица буммашины №4 с дочерьми Ириной и Юлией:
старшая резчица буммашины №4 с дочерьми Ириной и Юлией:
Кто делает бумагу?
когда дело — родное:
— Бумага любит женские руки, и в нашей семье про это знают уже четыре поколения.
Закрыть окно
Упакованные рулоны отправляют на склад готовой продукции. Чтобы получить информацию о каждом рулоне, кладовщик сканирует его штрих-код, как на кассе в магазине, — и в мобильном терминале сбора информации видит все данные.
Продукция едет к потребителю не только по суше — железнодорожным и автомобильным транспортом, — но и по морю. Сегодня бумага из Карелии востребована как в России, так и в Китае, Индии, Турции, в других странах.
Продукция едет к потребителю не только по суше — железнодорожным и автомобильным транспортом, — но и по морю. Сегодня бумага из Карелии востребована как в России, так и в Китае, Индии, Турции, в других странах.
9
Информация о происходящем на комбинате — от поступления сырья до отгрузки и работы ТЭС — стекается в центральный диспетчерский пункт. Это мозговой центр ЦБК. На мониторах видны производственные процессы основных цехов. Если что-то пошло не так, диспетчеры реагируют, и ситуация тут же исправляется. Огромное производство должно работать круглосуточно, 345 дней в году.
10
1001 способ использования газеты
Многие читатели «Фонтанки» еще застали времена, когда газета была не только основным источником информации, но и универсальным материалом на все случаи жизни. Вспомним, как ее использовал советский человек:
… и этот список можно продолжать!
Шапка маляра
Полировщик стекол
Защитное покрытие при ремонте
Подложка под обои для выравнивания стен и теплоизоляции
Сушилка для обуви
Обложка для книг
Упаковка для чего угодно
Временные шторы
Где заготавливают лес?
Кондопожский ЦБК работает в тандеме с «Кондопожским лесопромышленным хозяйством» (также входит в состав «Карелии Палп»). В представлении обывателей лесозаготовители «только вырубают деревья», но это не так. Осваивая лес, они четко выполняют и ежегодный план его восстановления: высаживают новые деревца на делянках. А также предотвращают лесные пожары: убирают горючий мусор и старые деревья, пропахивают защитные борозды между участками леса, устанавливают информационные щиты-аншлаги, призывающие беречь «зеленое богатство».
Кроме того, лесозаготовители заботятся о животных и птицах. К примеру, строят скворечники. Ведь птицы — союзники человека в борьбе с лесными вредителями. Поэтому в Кондопожском леспромхозе налажено производство скворечников для пернатых.
Дети города Кондопоги знают, как сажать деревья и ухаживать за лесом. С профессиями родителей их знакомят еще в детском саду.
Кто делает бумагу?
когда дело — родное:
Закрыть окно
Кондопожский ЦБК может производить в год до 670 тыс. тонн разных видов бумаги. В советское время комбинат поставлял в типографии треть всей газетной бумаги в стране. И сегодня за три месяца он способен закрыть годовую потребность в «газетке» в России: ведь это самое большое предприятие в мире по производству такой бумаги. Но с приходом гаджетов как носителей информации потребление газетной бумаги сокращается. Поэтому предприятие расширяет продуктовый портфель.
Так, около 30% от общего объема выпуска бумаги на Кондопожском ЦБК сегодня занимает бумага упаковочная, а точнее — бумага для производства потребительской тары. Ее основной покупатель — Китай: именно эта страна задает тренды в области упаковки. Одной из тенденций является снижение веса или «граммажности» бумаги. Почему это выгодно потребителю, понятно: чем меньше вес квадратного метра бумаги, тем больше коробок можно произвести для пересылки товара, купленного, например, на маркетплейсе.
Новые флагманские продукты отвечают вызовам времени.
При производстве этой бумаги не применяются отбеливатели, наполнители и другие химикаты, поэтому ЕККО подлежит полной вторичной переработке.
Кроме того, Кондопожский ЦБК изготавливает зеленую бумагу для тетрадных обложек, с которой российские школьники хорошо знакомы.
Кроме того, Кондопожский ЦБК изготавливает зеленую бумагу для тетрадных обложек, с которой российские школьники хорошо знакомы.
От периодики до маркетплейса
«Возможно, вы помните, как в 2022 году из-за санкций в России возник дефицит офисной бумаги. Этот кризис стал предпосылкой для создания нового потребительского продукта — бумаги ЕККО», — рассказывает управляющий директор Кондопожского ЦБК Сергей Байдин.
Ольга Вилаева,
заместитель начальника цеха упаковочных материалов и потребительской продукции:
заместитель начальника цеха упаковочных материалов и потребительской продукции:
Кто делает бумагу?
когда дело — родное:
— Гордость за продукт — это особое чувство. Два года назад мы только запускали линию потребительской бумаги, а сегодня она работает круглосуточно. Впереди новые рекорды.
Закрыть окно
Мифы про бумажное производство
Бумагу нужно экономить.
Лес — это восстанавливаемый ресурс, в отличие, например, от газа, нефти и угля. К тому же бумагу можно повторно перерабатывать: макулатурные биржи занимаются сбором сырья и поставляют его на целлюлозно-бумажные комбинаты для вторичного использования.
3
Вырубленные леса не восстанавливают.
Лесозаготовители обязаны восстанавливать зеленые насаждения, чем и занимаются на постоянной основе. Кроме этого, они защищают лес от пожаров — главной причины гибели «легких» нашей планеты.
2
Для производства бумаги вырубают леса.
Это не так: лес заготавливают для получения так называемой «деловой древесины». На бумагу идут только «вершки-корешки» и отходы лесопиления: щепа. Поэтому благодаря производству бумаги использование деревьев происходит более эффективно.
1
История бумажного дела в 8 фактах
Что общего между Китаем и Карелией? Как связаны Петербург и Кондопожский комбинат? Узнаете в этой главе.
Бумагу изобрели в Китае. Там ее делали из бамбука: растение рубили, резали, замачивали в воде, а потом раскладывали на специальное сито и ставили под пресс. На Кондопожском ЦБК бумагу делают так же, только вместо бамбука используют ель, а вместо сита — огромные сетки.
Факт 1
В 1960 году Кондопогу объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой: юноши и девушки со всей страны приезжали по комсомольским путевкам, чтобы «ликвидировать отставание целлюлозно-бумажной промышленности». Многие из них связали всю жизнь с предприятием.
Первая буммашина в Кондопоге заработала 27 июня 1929 года. В этот день по всей стране было распространено сообщение Российского телеграфного агентства РОСТА: «Пущена в ход Кондопожская бумажная фабрика, работающая на белом угле», т.е. на энергии воды.
Факт 5
В России к развитию бумажной отрасли приложил руку основатель Петербурга Петр I — он лично изучил организацию такого производства в Голландии. Для первых бумажных мануфактур жители собирали макулатуру — совсем как в советское время.
Факт 2
Факт 6
Бумагу изобрели в Китае. Там ее делали из бамбука: растение рубили, резали, замачивали в воде, а потом раскладывали на специальное сито и ставили под пресс. На Кондопожском ЦБК бумагу делают так же, только вместо бамбука используют ель, а вместо сита — огромные сетки.
В России к развитию бумажной отрасли приложил руку основатель Петербурга Петр I — он лично изучил организацию такого производства в Голландии. Для первых бумажных мануфактур жители собирали макулатуру — совсем как в советское время.
Факт 2
Факт 1
Для производства бумаги нужны три основные составляющие: лес, вода, электроэнергия. «Все звезды сошлись» в Карелии: елей достаточно, место — у двух озер, Онежского и и Нигозера. Перепад высот между этими двумя водоемами натолкнул инженеров начала XX века на соединение их каналом с последующим строительств Кондопожской ГЭС. Она обеспечивала электроэнергией первое производство бумаги и весь рабочий поселок.
Факт 3
Особенно бурно бумажное дело в нашей стране развивалось после революции. Рупор коммунистической партии, газета «Правда», а затем и «Известия» печатались на бумаге из Кондопоги — комбинат создавался для нужд советской печати. На предприятии даже трудились выездные редакции этих изданий.
Факт 4
В 1960 году Кондопогу объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой: юноши и девушки со всей страны приезжали по комсомольским путевкам, чтобы «ликвидировать отставание целлюлозно-бумажной промышленности». Многие из них связали всю жизнь с предприятием.
Первая буммашина в Кондопоге заработала 27 июня 1929 года. В этот день по всей стране было распространено сообщение Российского телеграфного агентства РОСТА: «Пущена в ход Кондопожская бумажная фабрика, работающая на белом угле», т.е. на энергии воды.
Факт 5
Факт 6
Для производства бумаги нужны три основные составляющие: лес, вода, электроэнергия. «Все звезды сошлись» в Карелии: елей достаточно, место — у двух озер, Онежского и и Нигозера. Перепад высот между этими двумя водоемами натолкнул инженеров начала XX века на соединение их каналом с последующим строительств Кондопожской ГЭС. Она обеспечивала электроэнергией первое производство бумаги и весь рабочий поселок.
Особенно бурно бумажное дело в нашей стране развивалось после революции. Рупор коммунистической партии, газета «Правда», а затем и «Известия», печатались на бумаге из Кондопоги — комбинат создавался для нужд советской печати. На предприятии даже трудились выездные редакции этих изданий.
В конце 80-х годов Кондопожский ЦБК начал сотрудничать с журналом Burdа Moden. Советские модницы передавали выкройки из него из рук в руки, не подозревая, что печатались эти выкройки именно на кондопожской бумаге.
В июле 2003 года на предприятии ввели в строй буммашину №10, самую современную и скоростную. При ее запуске лично присутствовал президент России Владимир Путин.
Факт 8
Факт 7
Факт 3
Факт 4
Рафик Абдуллаев,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
Кто делает бумагу?
когда дело — родное:
— Счастливый случай привел меня из знойного Азербайджана в Карелию. Здесь вся моя жизнь. Здесь я вырос как человек и профессионал. Горжусь нашим комбинатом!
Закрыть окно
Чтобы снизить себестоимость бумажной продукции, Кондопожский ЦБК реализует ряд важных проектов — в том числе по использованию макулатурного сырья.
«Макулатура пойдет на производство упаковочной бумаги: будем использовать до 30 процентов вторичного сырья, планируем улучшить физико-механические показатели нашей упаковочной бумаги, — рассказывает Сергей Байдин. — Сырье будем привозить с макулатурных бирж и гофропроизводств».
Предприятие работает над вопросами импортозамещения оборудования и материалов. В планах у команды — расширение продуктовой линейки, дальнейшая автоматизация производства и развитие экологической и энергетической повестки.
Планы на будущее
Реклама, ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП», 7816527605
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 356