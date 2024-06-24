Как производят этот важнейший для человека материал, расскажем в статье «Фонтанки». Чтобы ее написать, мы отправились на Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат: промышленный гигант производит бумагу уже 95 лет. Если сегодня по пути на работу вы листали газету в метро, взяли кофе в стаканчике с держателем-капхолдером, получили заказ в пункте выдачи маркетплейса или смотрели результаты контрольных ребенка в тетради с хорошо знакомой зеленой обложкой, то знайте: скорее всего, бумагу, к которой вы прикасались, произвели именно на карельском предприятии. Комбинат расположен, как следует из названия, в Кондопоге, что в 40 километрах от Петрозаводска.