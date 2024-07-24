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    Защитник «Зенита» Марио Фернандес покидает команду

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    Российский бразилец и защитник «Зенита» Марио Фернандес покидает команду. О его уходе 23 июля сообщили в официальном telegram-канале футбольного клуба.

    «Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни», — сказали в «Зените».

    33-летний Фернандес перешел в «Зенит» из ЦСКА в июле прошлого года. Контракт был подписан на один год с возможностью продления еще на сезон. Тогда переход Фернандеса был достаточно громким. «Фонтанка» подробно рассказывала о причинах этого спортивного скандала.

    Марио Фернандес в 2012 году начал играть в московском ЦСКА. С ним он одержал победу в трех чемпионатах России, Кубке России и трех Суперкубках России. В составе сборной России Фернандес с 2017 по 2021 год провел 33 матча, в которых забил 5 мячей. Помог национальной команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

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    Марио ФернандесЗенитЗащитник
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