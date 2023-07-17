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    «Зенит» под Киркорова объявил о переходе Марио Фернандеса

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    Российский бразилец и экс-игрок ЦСКА Марио Фернандес перешел в «Зенит». Клуб официально объявил о том, что защитник присоединился к команде. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

    32-летнего Фернандеса в футболке «Зенита» презентовали под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и напомнили, как летом 2021 года певец приехал на тренировку сборной России и перепутал бразильца с Магомедом Оздоевым.

    СМИ писали, что «Зенит» не сообщит о переходе игрока до матча с ЦСКА в Суперкубке. Так это и произошло. Кроме того, были слухи о том, что петербуржцы могут передумать якобы из-за проблем с лишним весом у Фернандеса.

    Подробнее о том, кто такой Марио Фернандес, что значит его переход в «Зенит», зачем он нужен петербургскому клубу и о реакции на этот трансфер, читайте в нашем материале.

    Марио Фернандес имеет двойное гражданство России и Бразилии. В 2012 году перешёл в московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России. В составе сборной России Фернандес с 2017 по 2021 год провел 33 матча, в которых забил 5 мячей. Помог национальной команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

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