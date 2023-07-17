«Зенит» под Киркорова объявил о переходе Марио Фернандеса

Российский бразилец и экс-игрок ЦСКА Марио Фернандес перешел в «Зенит». Клуб официально объявил о том, что защитник присоединился к команде. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.
32-летнего Фернандеса в футболке «Зенита» презентовали под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и напомнили, как летом 2021 года певец приехал на тренировку сборной России и перепутал бразильца с Магомедом Оздоевым.
СМИ писали, что «Зенит» не сообщит о переходе игрока до матча с ЦСКА в Суперкубке. Так это и произошло. Кроме того, были слухи о том, что петербуржцы могут передумать якобы из-за проблем с лишним весом у Фернандеса.
Подробнее о том, кто такой Марио Фернандес, что значит его переход в «Зенит», зачем он нужен петербургскому клубу и о реакции на этот трансфер, читайте в нашем материале.