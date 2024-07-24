Долг памяти. Известный петербургский предприниматель пытается отсудить миллионы, о которых он давно забыл

Фото: Александр Блинов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Известный петербургский предприниматель Евгений Войтенков в понедельник получил отказ уже в третьей инстанции по своему иску о возврате старого долга в 10 млн рублей с бывшего приятеля и его супруги. Теперь, рассказал он «Фонтанке», ему придется обращаться в Верховный суд. Там он попытается доказать, что патологическая забывчивость — это достойный аргумент.



Девелопер и одновременно представитель авторынка Евгений Войтенков — человек не бедный, 10 миллионов для него сумма заметная, но не разорительная. В этой тяжбе, по его словам, для него важнее то, что человек, которого он считал другом, якобы воспользовался его забывчивостью и выставил чуть ли не жуликом, взыскивающим несуществующий долг. В одном из очередных заседаний суда его оппонент, Сергей, через адвокатов заявил, что деньги он уже давно отдал. Однако документально подтвердить этого не смог, и теперь на его стороне лишь один довод — истекший срок давности иска.



Договор займа — беспроцентного — Войтенков и Сергей заключили еще в апреле 2017 года. Вернуть деньги надо было через год. Но, по версии истца, этого не произошло. Однако вот именно к этому времени, рассказывает Евгений Войтенков, у него начались сложности со здоровьем. Врачи диагностировали у него ряд заболеваний, которые спровоцировали резкое сокращение когнитивных функций, в том числе сильно ударили по памяти.

«В то время мне было сильно не до этого. Приходилось лечиться, принимать лекарства, часть забот о бизнесе и делах я передоверил помощникам и юристам, которые о долге Сергея ничего не знали. И поэтому я просто забыл о нем. Мы не встречались и не общались, общих друзей немного. Так что напомнить было некому, — сетует Евгений Войтенков. — Через какое-то время усилиями врачей я немного восстановился. И когда стал разбирать старые бумаги, наткнулся на копию от 2019 года этого старого договора и сразу вспомнил о нем. Хотя при каких обстоятельствах и зачем делал копию — все еще не помню».



В имеющейся в распоряжении «Фонтанки» копии договора от 2017 года, отдельно указывается, что 10 млн рублей выдавались на строительство дома. Однако адвокаты Сергея в суде настаивают, что с тех пор никакого дома в собственности ни у него, ни у его супруги не появлялось. Хотя, как отмечает Евгений Войтенков, это должно было отражаться в их публичных декларациях об имуществе в силу занимаемых должностей, супруга заемщика — судья.

Личные переговоры проблему не решили. Возвращать деньги Сергей не стал, настаивая: он ничего не должен. В итоге Евгений Войтенков подал иск в суд лишь в начале 2023 года. Одновременно к Сергею и его жене, полагая, что отвечать за долг должны оба супруга. В силу процессуальных особенностей, петербургские суды рассудить бывших приятелей не взялись, дело ушло в Новгород.



Именно там Сергей через адвокатов и попросил применить «последствия истечения срока давности». По Гражданскому кодексу, если не взыскать частный долг в течение трех лет после окончания срока выплаты, его можно уже не платить. Что касается супруги, то сторона ответчика указывала, что в деле нет никаких документов, подтверждающих, что она давала согласие на этот заем и пользовалась полученными деньгами.

Истец пытался объяснить, почему он запоздал с иском: предъявил подробное свидетельство от лечащего врача о состоянии своего здоровья, которое как раз, на его взгляд, и не позволило ему обратиться с иском раньше. Однако судья решила, что раз все это время Евгений Войтенков так или иначе занимался своим бизнесом, а его адвокаты активно защищали его интересы в судах, здоровье тут ни при чем. Кроме того, суд также обратил внимание на представленную копию договора от 2019 года и указал, что на момент получения этого документа срок возврата долга настал, но Войтенков не воспользовался возможностью его взыскать по суду.



С этим же решением согласился и апелляционный суд, а 22 июля 2024 года и кассационный, где истец пытался доказать, что предыдущие инстанции необоснованно не приняли во внимание его доводы относительно состояния здоровья.



Останавливаться на этом Евгений Войтенков не намерен и, как он рассказал «Фонтанке», теперь постарается доказать в Верховном суде, что обусловленная медицинскими свидетельствами патологическая забывчивость должна приниматься как аргумент в российских судах.



На просьбу «Фонтанки» прокомментировать эту запутанную историю Сергей не ответил.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

