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    Барная драка с битьём посуды в центре Петербурга стала уголовным делом

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    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки, которую устроили посетители паба в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июля.

    По уточнённым данным, в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемых оказались трое. Это 40-летний житель Всеволожского района Ленобласти, 29-летний из Подмосковья, а также 47-летний отец последнего, также проживающий в Московской области.

    С битьём посуды и метанием всего, что под руку попало, отношения в пабе на проспекте Римского-Корсакова выясняли около трёх часов ночи 21 июля. Драка, последствия которой в заведении оценили в 136 тысяч рублей, попала на видео.

    По словам свидетеля случившегося, потасовку устроили подвыпившие гости. После звонка в полицию они безуспешно попытались скрыться.

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