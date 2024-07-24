Барная драка с битьём посуды в центре Петербурга стала уголовным делом

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки, которую устроили посетители паба в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июля.



По уточнённым данным, в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемых оказались трое. Это 40-летний житель Всеволожского района Ленобласти, 29-летний из Подмосковья, а также 47-летний отец последнего, также проживающий в Московской области.



С битьём посуды и метанием всего, что под руку попало, отношения в пабе на проспекте Римского-Корсакова выясняли около трёх часов ночи 21 июля. Драка, последствия которой в заведении оценили в 136 тысяч рублей, попала на видео.

