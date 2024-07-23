Посетители паба в центре Петербурга устроили драку. В ход шли кулаки, стаканы и стулья — все на видео

В пабе на улице Римского Корсакова завязалась массовая драка. В ход шло все, что плохо лежало в поле зрения разбушевавшихся посетителей — от стульев до стаканов.
О причинах конфликта история умалчивает, зато его кульминацию и последствия успела запечатлеть камера видеонаблюдения.
«Фонтанка.ру»
По данным «Фонтанки», драка произошла минувшей ночью. Битва в пабе, судя по ролику, разгорелась стихийно и быстро охватила все заведение. Самым резвым бойцом оказался мужчина в красной футболке: в драке его успели повалить на пол, но тот отряхнулся — и снова в бой. Когда разбушевавшихся посетителей попытался успокоить сотрудник за барной стойкой, досталось уже ему. В стену очередью полетели тарелки и стаканы и барное меню.
В драке, по данным «Фонтанки», никто серьезно не пострадал. Разве что, сам паб.