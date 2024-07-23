    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    762мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.78eur95.76

    Посетители паба в центре Петербурга устроили драку. В ход шли кулаки, стаканы и стулья — все на видео

    1491
    5 комментариев

    В пабе на улице Римского Корсакова завязалась массовая драка. В ход шло все, что плохо лежало в поле зрения разбушевавшихся посетителей — от стульев до стаканов.

    О причинах конфликта история умалчивает, зато его кульминацию и последствия успела запечатлеть камера видеонаблюдения.

    «Фонтанка.ру»

    По данным «Фонтанки», драка произошла минувшей ночью. Битва в пабе, судя по ролику, разгорелась стихийно и быстро охватила все заведение. Самым резвым бойцом оказался мужчина в красной футболке: в драке его успели повалить на пол, но тот отряхнулся — и снова в бой. Когда разбушевавшихся посетителей попытался успокоить сотрудник за барной стойкой, досталось уже ему. В стену очередью полетели тарелки и стаканы и барное меню.

    В драке, по данным «Фонтанки», никто серьезно не пострадал. Разве что, сам паб.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close