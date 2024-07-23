Посетители паба в центре Петербурга устроили драку. В ход шли кулаки, стаканы и стулья — все на видео

В пабе на улице Римского Корсакова завязалась массовая драка. В ход шло все, что плохо лежало в поле зрения разбушевавшихся посетителей — от стульев до стаканов.

О причинах конфликта история умалчивает, зато его кульминацию и последствия успела запечатлеть камера видеонаблюдения.