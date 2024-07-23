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    «Кричали, что убьют всех». Стали известны подробности драки в пабе на Римского-Корсакова

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    Зачинщики потасовки в пабе на проспекте Римского-Корсакова, где летали посуда и стулья, начали громкий разговор с одним из посетителей, а после подключили и персонал. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 23 июля рассказал свидетель случившегося.

    «Это были четверо мужчин. Конфликт начался с того, что эти люди хотели навредить сначала гостю, а после персоналу. Они кричали, что убьют всех…Можно так сказать, если наиболее вежливо выразиться», — вспоминает мужчина.

    По его словам, как только посетители поняли, что к пабу направлены сотрудники полиции и группа быстрого реагирования, они поспешили скрыться. «Но мы с полицией их догнали и поймали. Они были подвыпившие», — заключил собеседник. Позднее всех четверых задержали.

    Массовая драка в пабе в Адмиралтейском районе произошла ночью 21 июля. «Фонтанка» показывала кульминацию, когда в ход шло всё, что плохо лежало, — от стульев до стаканов. По предварительным данным, обошлось без серьёзных травм. Однако владелец уже успел подсчитать ущерб — он превысил 130 тысяч рублей. В отдел после дебоша были доставлены четверо граждан двух стран ближнего зарубежья. В полиции уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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