«Кричали, что убьют всех». Стали известны подробности драки в пабе на Римского-Корсакова

Зачинщики потасовки в пабе на проспекте Римского-Корсакова, где летали посуда и стулья, начали громкий разговор с одним из посетителей, а после подключили и персонал. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 23 июля рассказал свидетель случившегося.



«Это были четверо мужчин. Конфликт начался с того, что эти люди хотели навредить сначала гостю, а после персоналу. Они кричали, что убьют всех…Можно так сказать, если наиболее вежливо выразиться», — вспоминает мужчина.

По его словам, как только посетители поняли, что к пабу направлены сотрудники полиции и группа быстрого реагирования, они поспешили скрыться. «Но мы с полицией их догнали и поймали. Они были подвыпившие», — заключил собеседник. Позднее всех четверых задержали.