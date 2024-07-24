На небе горела луна, а на Неве сверкали корабли. Прошедшей ночью в Петербурге было красиво

Прошедшей ночью в Петербурге на Неве было светло. В небе ярко горела луна, а на воде праздничной иллюминацией сияли корабли. Фотограф «Фонтанки» запечатлел лучшие кадры этого зрелища.



Прибывшие для парада на День ВМФ корабли украсили маленькими фонариками. Они отражались в мерцающей воде вместе с почти полной луной. Такая сказочная картина собрала много зрителей.