На небе горела луна, а на Неве сверкали корабли. Прошедшей ночью в Петербурге было красиво

Прошедшей ночью в Петербурге на Неве было светло. В небе ярко горела луна, а на воде праздничной иллюминацией сияли корабли. Фотограф «Фонтанки» запечатлел лучшие кадры этого зрелища.
Прибывшие для парада на День ВМФ корабли украсили маленькими фонариками. Они отражались в мерцающей воде вместе с почти полной луной. Такая сказочная картина собрала много зрителей.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Величественные корабли на Неве благодаря свечению становились намного романтичнее, создавая определенную атмосферу. Возможно, такие «зарисовки» оценили бы художники-маринисты.
В четверг, 25 июля, в Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ
А о том, чего ждать на параде, «Фонтанка» рассказывала в этом материале.