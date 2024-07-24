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    На небе горела луна, а на Неве сверкали корабли. Прошедшей ночью в Петербурге было красиво

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    Прошедшей ночью в Петербурге на Неве было светло. В небе ярко горела луна, а на воде праздничной иллюминацией сияли корабли. Фотограф «Фонтанки» запечатлел лучшие кадры этого зрелища.

    Прибывшие для парада на День ВМФ корабли украсили маленькими фонариками. Они отражались в мерцающей воде вместе с почти полной луной. Такая сказочная картина собрала много зрителей.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Величественные корабли на Неве благодаря свечению становились намного романтичнее, создавая определенную атмосферу. Возможно, такие «зарисовки» оценили бы художники-маринисты.

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    В четверг, 25 июля, в Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 28 июля. В связи с этим центр города ждут масштабные перекрытия. Какие улицы будут закрыты для проезда, читайте здесь.

    А о том, чего ждать на параде, «Фонтанка» рассказывала в этом материале.

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