Петербургский школьник задержан после попытки сжечь вышку сотовой связи

Меньше недели потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы найти облившего горючим оборудование сотового оператора во Всеволожском районе Ленобласти. По версии полиции, огненные каникулы устроил себе школьник из Петербурга.



Утро началось для 14-летнего подростка в изоляторе временного содержания, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июля. Уроженца Мурманска, который живёт и учится в Невском районе Петербурга, задержали накануне по делу о покушении на умышленное уничтожение имущества путём поджога.