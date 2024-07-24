Петербургский школьник задержан после попытки сжечь вышку сотовой связи

Меньше недели потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы найти облившего горючим оборудование сотового оператора во Всеволожском районе Ленобласти. По версии полиции, огненные каникулы устроил себе школьник из Петербурга.
Утро началось для 14-летнего подростка в изоляторе временного содержания, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июля. Уроженца Мурманска, который живёт и учится в Невском районе Петербурга, задержали накануне по делу о покушении на умышленное уничтожение имущества путём поджога.
Полицейское следствие полагает, что днём 17 июля школьник находился в Кудрово, где облил горючим и поджёг корпус базовой станции оператора, причинив ущерб в 300 тысяч рублей. При обыске у юноши нашли одежду, в которой, как считают, был совершён поджог. Кроме того, изъят мобильный телефон.
«Фонтанка» рассказывала, что подозрительная активность рядом с вышкой связи была замечена на видео с камеры, транслирующей обстановку в онлайн-режиме. В кадр попали двое молодых людей. Полиция устанавливает соучастников.
Оборудование того же сотового оператора горело в Янино 21 июля. Следы горючего подсказали, что огонь вспыхнул не без посторонней помощи. Полиция возбудила дело по тем же статьям. Подозреваемых в покушении на умышленное уничтожение имущества ищут.