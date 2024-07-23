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    Покажите пальцем. ГУП «ТЭК» не обещает массового перехода домов на новую сиcтему оплаты тепла

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    ГУП «ТЭК СПб», в отличие от ТГК-1, не готов по умолчанию переводить дома на сцепке на новую систему расчета тепла. В том числе и потому, что жители платят за приборы учета, которые теперь объявлены бесполезными.

    Как рассказали «Фонтанке» в «ТЭК» 23 июля, предприятие производит расчет домов на сцепке по нормативу потребления «при получении предписаний ГЖИ СПб (прокуратуры) в части конкретных МКД». В предписании должно быть сказано, что тот или иной дом надо перевести на норматив, несмотря на то, что в сцепке есть общедомовой прибор учета (ОДПУ) в головном здании.

    «Сцепка» — это способ подключения жилых домов к централизованной системе теплоснабжения. Такие многоквартирные дома не имеют непосредственного присоединения к сетям, которые эксплуатируют теплоснабжающие организации, и подключены к индивидуальному тепловому пункту, расположенному в первом («головном») доме. Этот способ подключения домов к системе центрального отопления применялся с середины XX века, в том числе с целью перевода домов с печного отопления. С 2013 года подключение домов к сетям теплоснабжения по «сцепке» исключено законодательно.

    «Фонтанка» рассказывала, что ТГК-1 ранее сообщила о массовом переходе домов на сцепке на начисления по нормативу, а не по ОДПУ. Там это связали с позицией контрольно-надзорных органов, которые солидарны с Минстроем и ФТС; те с 2013 года не согласны считать ОДПУ в сцепке за прибор учета, пригодный для начисления в квитанциях, и считают, что подобные дома можно рассчитывать только по нормативу потребления.

    В Петербурге таких домов, по разным данным, порядка 4 тысяч, в зоне ГУП «ТЭК» — около 11 тысяч абонентов на сцепке. Позиция предприятия состоит в том, что судебная практика по тому, можно ли ориентироваться на прибор учета, противоречивая. Считать незаконным начисление по имеющимся ОДПУ там не готовы. И еще: расходы на установку приборов учета распределили между собственниками квартир; даже если сейчас прийти к консенсусу, что эта техника «вне закона», процедуры освобождения их от оплаты нет.

    Подробнее о позиции «ТЭК» и о том, как радикально переход на норматив может сказаться на квитанциях, — читайте здесь.

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