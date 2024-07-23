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    Госдума приняла закон о снижении штрафов застройщиков перед дольщиками в 10 раз

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    Депутаты Госдумы 23 июля в третьем чтении приняли законопроект о снижении размера неустойки, которую выплачивает застройщик дольщику за несвоевременное устранение недостатков в квартире. Кроме того, по новому проекту штраф в пользу дольщика будет снижен с 50 до 5%, пишет «Интерфакс», ссылаясь на законопроект № 635611–8.


    Поправки хотят внести в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Так, по новому законопроекту неустойка за несвоевременное устранение дефектов составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в день, если квартира была куплена для личных целей. Если недвижимость была приобретена не для личного пользования, то неустойка составит 1/300 ставки ЦБ РФ.

    Также в пятой части статьи слова «пять лет» заменят словами «три года». Это означает, что гарантийный срок квартир также снизят. Теперь дольщик сможет рассчитывать только на три года гарантии вместо былых пяти лет.

    «Реализация изменений позволит придать реальный характер обязательствам застройщика по передаче объекта надлежащего качества и гарантийным обязательствам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что 23 июля депутаты Госдумы приняли законопроект, предусматривающий возможность признавать в России нежелательными любые иностранные организации, включая учрежденные государственными органами каких-либо стран. А также проект, который вводит запрет на пропаганду наркотиков и психотропов, в том числе в СМИ и интернете.

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    ГосдумаШтраф застройщиковДольщикиНеустойкаНесвоевременное устранение недостатков в квартире
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