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    Госдума приняла в третьем чтении запрет пропаганды наркотиков

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    Депутаты Госдумы 23 июля приняли в третьем чтении три законопроекта, которые вводят запрет на пропаганду наркотиков и психотропов, в том числе в СМИ и Интернете. Документы также уточняют вопрос с упоминанием их в литературе и кино.

    Поправки уточняют понятие пропаганды наркотиков. Под ней подразумевается информация о способах производства, приобретения, сбыта и использования наркотиков, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и наркосодержащих растений, о допустимости или привлекательности их употребления, а также об использовании подавляющих волю и отрицательно влияющих на здоровье наркотиков в медицинских целях. Сюда же относят оправдание употребления наркотиков или представление его как общепринятой нормы.

    Одновременно изменения вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях. За пропаганду наркотиков предполагается административный штраф до 1,5 миллионов рублей или уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет. В силу изменения должны будут вступить с 1 сентября 2025 года.

    При этом запреты не распространяются на произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года. То, что вышло в свет после этой даты, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок этой маркировки определит правительство.

    Помимо этого, пропагандой не будут считаться произведения, в которых наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», специальные медицинские и фармацевтические издания, научная и учебная литература, а также материалы оперативно-разыскной деятельности, административных и уголовных дел.

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