Госдума приняла в третьем чтении запрет пропаганды наркотиков

Депутаты Госдумы 23 июля приняли в третьем чтении три законопроекта, которые вводят запрет на пропаганду наркотиков и психотропов, в том числе в СМИ и Интернете. Документы также уточняют вопрос с упоминанием их в литературе и кино.



Поправки уточняют понятие пропаганды наркотиков. Под ней подразумевается информация о способах производства, приобретения, сбыта и использования наркотиков, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и наркосодержащих растений, о допустимости или привлекательности их употребления, а также об использовании подавляющих волю и отрицательно влияющих на здоровье наркотиков в медицинских целях. Сюда же относят оправдание употребления наркотиков или представление его как общепринятой нормы.