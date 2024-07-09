Литература, созданная до августа 1990 года, не подпадет под проект о запрете пропаганды наркотиков

Литература, написанная до 1 августа 1990 года, не подпадает под закон о пропаганде наркотиков. Соответствующие поправки поддержал комитет Госдумы по охране здоровья. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на документ из электронной базы думы.

Помимо произведений, написанных до августа 1990 года, есть еще ряд тех, которые не попадут под пропаганду. « <...> произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», — пишет информагентство со ссылкой на документ.