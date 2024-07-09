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    Литература, созданная до августа 1990 года, не подпадет под проект о запрете пропаганды наркотиков

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    12 комментариев

    Литература, написанная до 1 августа 1990 года, не подпадает под закон о пропаганде наркотиков. Соответствующие поправки поддержал комитет Госдумы по охране здоровья. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на документ из электронной базы думы.

    Помимо произведений, написанных до августа 1990 года, есть еще ряд тех, которые не попадут под пропаганду. « <...> произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», — пишет информагентство со ссылкой на документ.

    Также законопроект не коснется научной, учебной, медицинской литературы и материалов оперативно-разыскной деятельности. В случае если автор все-таки упоминает наркотики в произведениях искусства, ему необходимо будет написать и о вызванных ими психических расстройствах и об ответственности за их оборот. Штраф за пропаганду наркотиков сможет достигать 600 тысяч рублей.

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    Комментарии 12

    ProstoZloy09 Июл 2024 в 17:10
    Страшнее наркотиков то, "материалы оперативно-разыскной деятельности" по значимости сравнились с "научной, учебной, медицинской литературой"
    +0−0
    25346053109 Июл 2024 в 16:45
    "В СССР секса нет"
    +0−0
    bluxer09 Июл 2024 в 16:04
    Шерлок Холмс в безопасности.
    Кстати, в СССР сцены наркомании их него удаляли. Книжка считалась детской.
    +1−0
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