В Госдуме объяснили, какое упоминание наркотиков в литературе не будет считаться пропагандой

Упоминание наркотических средств в литературном произведении будет считаться пропагандой в том случае, если автор добавит в текст информацию о способах изготовления наркотика. Об этом 27 мая сообщила РИА Новости пресс-служба комитета Государственной думы по здоровью.



В то же время при распространении информации о наркотиках в произведениях искусства необходимо будет упоминать о вызванных ими психических расстройствах и об ответственности за их оборот.



Ранее сегодня комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, согласно которым за пропаганду наркотиков в искусстве можно будет штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Классическая литература под этот закон не попадет. Он будет касаться только новых произведений.