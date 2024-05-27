    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, сев

    767мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    В Госдуме объяснили, какое упоминание наркотиков в литературе не будет считаться пропагандой

    1257
    2 комментария

    Упоминание наркотических средств в литературном произведении будет считаться пропагандой в том случае, если автор добавит в текст информацию о способах изготовления наркотика. Об этом 27 мая сообщила РИА Новости пресс-служба комитета Государственной думы по здоровью.


    В то же время при распространении информации о наркотиках в произведениях искусства необходимо будет упоминать о вызванных ими психических расстройствах и об ответственности за их оборот.

    Ранее сегодня комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, согласно которым за пропаганду наркотиков в искусстве можно будет штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Классическая литература под этот закон не попадет. Он будет касаться только новых произведений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаПропаганда наркотиковЛитература
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close