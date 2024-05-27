Депутат Госдумы Леонов: классической литературы закон о пропаганде наркотиков не коснется

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, согласно которым за пропаганду наркотиков в искусстве можно будет штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости.



Поправки предполагают, что наказывать штрафом будут за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках или психотропных веществах. Важно, что классическая литература под этот закон не попадет. Он будет касаться только новых произведений. Об этом агентству рассказал депутат Сергей Леонов.