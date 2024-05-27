Депутат Госдумы Леонов: классической литературы закон о пропаганде наркотиков не коснется

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, согласно которым за пропаганду наркотиков в искусстве можно будет штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости.
Поправки предполагают, что наказывать штрафом будут за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках или психотропных веществах. Важно, что классическая литература под этот закон не попадет. Он будет касаться только новых произведений. Об этом агентству рассказал депутат Сергей Леонов.
Уточняется, что для физических лиц сумма штрафа может составить от двух до четырех тысяч рублей, для должностных — от 10 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей (без образования юридического лица) — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции. Помимо этого, наказать могут административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Самые большие штрафы — от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции — предусмотрены для юридических лиц.
Штраф за повторную пропаганду наркотиков в интернете предлагается установить в размере от 100 до 300 тысяч рублей или же в размере зарплаты нарушителя за период от года до двух лет. Может быть и иное наказание — обязательные работы на срок от 180 до 240 часов.
Если закон примут, то в силу он вступит уже 1 сентября 2024 года.