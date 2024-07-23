    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    762мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.78eur95.76

    Нежелательной в РФ теперь может быть признана любая организация, а участие в ее деятельности чревато уголовным преследованием

    464
    1 комментарий

    Государственная дума 23 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возможность признавать в России нежелательными любые иностранные организации, включая учрежденные государственными органами каких-либо стран. Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее соответствующую инициативу поддержало правительство. Поправки коснутся нескольких законов, основной из которых — «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Как было известно заранее, из пунктов, в которых говорилось о запрете деятельности организаций, было убрано слово «неправительственная». Отмечалось, что закон не затронет те межправительственные организации, в которых состоит Россия.

    Теперь любая иностранная организация — и неправительственная и учрежденная зарубежными госорганами — может быть признана нежелательной в России, если ее деятельность расценят как угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности РФ, если она будет способствовать или препятствовать выдвижению и избранию кандидатов на российских выборах, проведению референдума и достижению определенного результата в электоральных процедурах.

    Также Госдума приняла законы об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, предусмотренное наказание — до шести лет колонии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаНежелательные организацииЗаконУголовная ответственность
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close