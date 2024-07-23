Нежелательной в РФ теперь может быть признана любая организация, а участие в ее деятельности чревато уголовным преследованием

Ранее соответствующую инициативу поддержало правительство. Поправки коснутся нескольких законов, основной из которых — «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Как было известно заранее, из пунктов, в которых говорилось о запрете деятельности организаций, было убрано слово «неправительственная». Отмечалось, что закон не затронет те межправительственные организации, в которых состоит Россия.

Государственная дума 23 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возможность признавать в России нежелательными любые иностранные организации, включая учрежденные государственными органами каких-либо стран. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь любая иностранная организация — и неправительственная и учрежденная зарубежными госорганами — может быть признана нежелательной в России, если ее деятельность расценят как угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности РФ, если она будет способствовать или препятствовать выдвижению и избранию кандидатов на российских выборах, проведению референдума и достижению определенного результата в электоральных процедурах.



Также Госдума приняла законы об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, предусмотренное наказание — до шести лет колонии.