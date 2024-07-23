Роба вместо белого халата. Студенту-медику дали 6,5 года колонии за посредничество в даче взятки преподавателям

Красногвардейский районный суд Петербурга признал студента-медика Умеджона Рахимова виновным в девяти эпизодах посредничества во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Молодого человека приговорили к 6,5 года колонии общего режима, сообщает 23 июля Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По данным следствия, Рахимов, поступивший в Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова в сентябре 2019 года, рассказал другому студенту вуза о возможности получить хорошую оценку на экзамене за взятку преподавателю. В этой схеме Рахимов согласился выступить посредником, а за свою работу взять небольшой процент. Не успевающий по фармакологии студент принял условия и передал сокурснику 373 500 рублей (из них 3500 рублей — плата за работу Рахимова в качестве посредника). После чего студент-медик отдал неустановленному должностному лицу 370 000 рублей за положительную оценку в зачетке.



Однако это был не единственный случай посредничества Рахимова. Следствию удалось доказать еще восемь эпизодов передачи денег преподавателям за помощь на экзамене. Речь идет о разных суммах: 60 000 рублей (5 000 — вознаграждение Рахимова); 44 500 рублей (4 500 — вознаграждение Рахимова); 55 000 рублей (3 000 — вознаграждение Рахимова); 87 500 рублей (2 500 — его вознаграждение); 90 000 рублей (5 000 — его вознаграждение); 135 000 рублей (5 000 — его вознаграждение); 86 000 рублей (3 000 — его вознаграждение); 150 000 рублей (5 000 — его вознаграждение).



Студент-медик признал свою вину. Его взяли под стражу в зале суда.



Ранее «Фонтанка» рассказала, что 2 июля выпускники специалитета СЗГМУ имени Мечникова получили корочку диплома без вкладыша. Когда 19 июля после сдачи аккредитации им выдали вкладыши с отметками по пройденным дисциплинам, студенты обнаружили, что их дипломы недействительны.

