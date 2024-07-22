«Спасибо руководству». Выпускники СЗГМУ им. Мечникова получили дипломы с ошибками и теперь боятся остаться без работы и ординатуры

2 июля выпускники специалитета СЗГМУ им. Мечникова получили корочку диплома без вкладыша. Когда 19 июля после сдачи аккредитации им выдали вкладыш с отметками по пройденным дисциплинам, студенты обнаружили, что их дипломы недействительны. О бюрократиаде и ее последствиях выпускники рассказали 21 июля редакции «Фонтанки».
Во вкладыше неправильно указано количество зачетных единиц по одному из предметов. Получается, что студенты якобы не освоили образовательную программу в полном объеме.
По словам выпускников, из-за ошибки диплом могут признать недействительным. Это помешает и тем студентам, кто уже планировал начать работать по специальности, и в особенности тем, кто собирался поступать в ординатуру. «В некоторых вузах подача документов заканчивается в первых числах августа, кто-то уже подал документы и уехал из Санкт-Петербурга, кто-то собирается защищать диплом в других странах», — рассказывает выпускник. Студенты могут просто не успеть получить новые дипломы до окончания приема: на дубликат обычно уходит от десяти рабочих дней.
Кроме того, чтобы получить исправленный документ, нужно вернуть ошибочный. Так что иногородние студенты, которые уже успели уехать домой, должны срочно вернуться в Петербург и подавать документы заново. «Учитывая летний сезон, билеты очень тяжело найти. А если они и есть, то по бешеной цене», — рассказывают выпускники в одной из студенческих групп.
Специалист, которая занималась документами выпускников лечебного факультета, сейчас в отпуске и на связь не выходит, рассказывают студенты. Выпускники написали на сотрудницу коллективную жалобу ректору.
«Фонтанка» направила запрос в СЗГМУ им. Мечникова.