«Спасибо руководству». Выпускники СЗГМУ им. Мечникова получили дипломы с ошибками и теперь боятся остаться без работы и ординатуры

2 июля выпускники специалитета СЗГМУ им. Мечникова получили корочку диплома без вкладыша. Когда 19 июля после сдачи аккредитации им выдали вкладыш с отметками по пройденным дисциплинам, студенты обнаружили, что их дипломы недействительны. О бюрократиаде и ее последствиях выпускники рассказали 21 июля редакции «Фонтанки».



Во вкладыше неправильно указано количество зачетных единиц по одному из предметов. Получается, что студенты якобы не освоили образовательную программу в полном объеме.