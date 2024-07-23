После гибели блогерши-байкерши МотоТани в Турции возбуждено уголовное дело

По факту гибели в Турции мотоциклистки и популярной блогерши Татьяны Озолиной, известной под ником МотоТаня, было возбуждено уголовное дело. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости.

По информации издания, следствие займется выяснением обстоятельств ДТП с мотоциклом, а Генконсульство РФ объявило, что дипломаты окажут содействие в репатриации тела погибшей.