В Петербург к концу недели придет 30-градусная жара. В выходные могут быть дожди

В Северную столицу к концу недели придет 30-градусная жара. Такой отметки Петербург достигал за это лето пока только три раза. О том, какая погода ждет местных жителей и туристов, 23 июля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Температура воздуха была выше 30 градусов в этом году 28 и 29 июня , а также 1 июля . На текущей неделе жара снова вернется в Петербург.