В Петербург к концу недели придет 30-градусная жара. В выходные могут быть дожди

В Северную столицу к концу недели придет
Температура воздуха была выше
«Такая температура будет во второй половине недели,
Синоптик также отметил, что в субботу,
Сегодня температура воздуха будет варьироваться от 26 до
Сейчас
+27˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Переменная облачность, Без осадков
Ощущается как 26
2 м/с, ю-в
762мм
38%
Пробки
4/10
В Северную столицу к концу недели придет
Температура воздуха была выше
«Такая температура будет во второй половине недели,
Синоптик также отметил, что в субботу,
Сегодня температура воздуха будет варьироваться от 26 до
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