У знаменосца сборной Кипра Елены Куличенко обнаружили аккаунт на сайте для взрослых

У бывшей российской прыгуньи в высоту, знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх в Париже Елены Куличенко обнаружили аккаунт на сайте OnlyFans. Об этом 23 июля сообщил греческий портал eReportaz.

По данным издания, Национальный олимпийский комитет (НОК) Кипра выразил недовольство по данному факту, напомнив, что знаменосец представляет всю страну, а не только себя. Предварительно, спортсменку просили удалить аккаунт, но она отказалась.

Сама Куличенко через своих представителей защиты заявила, что все фото были сгенерированы нейросетью.