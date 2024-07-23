У знаменосца сборной Кипра Елены Куличенко обнаружили аккаунт на сайте для взрослых

У бывшей российской прыгуньи в высоту, знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх в Париже Елены Куличенко обнаружили аккаунт на сайте OnlyFans. Об этом 23 июля сообщил греческий портал eReportaz.
По данным издания, Национальный олимпийский комитет (НОК) Кипра выразил недовольство по данному факту, напомнив, что знаменосец представляет всю страну, а не только себя. Предварительно, спортсменку просили удалить аккаунт, но она отказалась.
Сама Куличенко через своих представителей защиты заявила, что все фото были сгенерированы нейросетью.
Елена Куличенко до 2021 года представляла сборную РФ по легкой атлетике, а позже сменила спортивное гражданство. Позже 21-летнюю девушку выбрали знаменосцем сборной Кипра на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже.
Олимпиада в Париже стартует 26 июля и продлится до 11 августа. 15 российских спортсменов примут участие в Играх под нейтральным флагом. Россияне смогут увидеть Олимпиаду-2024 вопреки отказам российских телеканалов и стриминговых сервисов, транслировать Игры будет Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте.