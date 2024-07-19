Россияне смогут увидеть Олимпиаду-2024. МОК будет транслировать игры на своем сайт

Россияне смогут посмотреть за ходом Олимпийских игр в Париже, вопреки отказам российских телеканалов и стриминговых сервисов показывать соревнования. Игры будет транслировать Международный Олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте.

В разделе «Где посмотреть Олимпийские игры?» на сайте МОК 19 июля опубликованы страны и площадки, через которые можно легально посмотреть игры. Возле графы «Россия» не указан ни один отечественный канал, однако есть ссылка на официальный сайт МОК.

Как сообщал РБК, ссылаясь на источник в медиарынке, от трансляции в начале февраля отказался «Первый канал» и «Россия-1». Однако желание транслировать соревнование выразил «Матч-ТВ». Но соответствующее разрешение телеканал так и не получил.