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    Арестованную суперъяхту, которую связывают с Гурьевым, продали за $40 млн. На острове не потянули ее обслуживание

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    Арестованная суперъяхта Alfa Nero, которую связывают с российским миллиардером Андреем Гурьевым, продана анонимному покупателю из Европы за $40 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

    По данным Минфина США, в 2014 году яхту Alfa Nero за $120 млн купил российский миллиардер Андрей Гурьев. Яхта длиной 82 м оборудована кинотеатром, семиметровым бассейном, джакузи и салоном красоты.

    Издание отмечает, что яхта была продана в три раза дешевле, чем изначальная стоимость судна. Посол отказался раскрывать личность покупателя, но уточнил, что тот не включен в санкционный список «какой-либо страны или организации». Представитель покупателя брокер Northrop & Johnson Ричард Хиггинс пояснил, что правительству карибского государства нужно было продать яхту из-за огромных издержек на ее содержание, неподъемных для маленького островного государства, — более 100 тысяч долларов в месяц.

    Как выяснила газета Wall Street Journal, на дизельное топливо уходило по 2 тысячи долларов в день — для поддержания работы кондиционера. Иначе по судну могла расползтись плесень в течение всего двух суток.

    Андрей Гурьев попал под санкции США в августе 2022 года.

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