Арестованную суперъяхту, которую связывают с Гурьевым, продали за $40 млн. На острове не потянули ее обслуживание

Арестованная суперъяхта Alfa Nero, которую связывают с российским миллиардером Андреем Гурьевым, продана анонимному покупателю из Европы за $40 млн . Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.



По данным Минфина США, в 2014 году яхту Alfa Nero за $120 млн купил российский миллиардер Андрей Гурьев. Яхта длиной 82 м оборудована кинотеатром, семиметровым бассейном, джакузи и салоном красоты.