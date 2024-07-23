Арестованную суперъяхту, которую связывают с Гурьевым, продали за $40 млн. На острове не потянули ее обслуживание

Арестованная суперъяхта Alfa Nero, которую связывают с российским миллиардером Андреем Гурьевым, продана анонимному покупателю из Европы за
По данным Минфина США, в 2014 году яхту Alfa Nero за
Издание отмечает, что яхта была продана в три раза дешевле, чем изначальная стоимость судна. Посол отказался раскрывать личность покупателя, но уточнил, что тот не включен в санкционный список «какой-либо страны или организации». Представитель покупателя брокер
Как выяснила газета Wall Street Journal, на дизельное топливо уходило по
Андрей Гурьев попал под санкции США в августе