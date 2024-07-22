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    С сайта МОК убрали информацию о трансляции Олимпиады в России

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    Ссылка на трансляцию на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) исчезла с портала 22 июля. На это обратило внимание издание РБК.

    Данные о том, кто в каких странах будет показывать игры, публикуются в соответствующем разделе на сайте МОК. Для России в этой графе не было никаких данных, кроме ссылки на официальный портал Игр. Теперь же нет и ее.

    Обладателем прав на трансляцию в России является компания «Телеспорт Груп», рядом с этой информацией на сайте стоит обозначение TBC, что расшифровывается как to be confirmed, то есть подлежит подтверждению.

    Ранее портал Sports.ru сообщал, что ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» не будут показывать Олимпиаду. Также от этого отказались стриминговые платформы.

    От России на Игры едут 15 спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.

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