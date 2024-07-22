С сайта МОК убрали информацию о трансляции Олимпиады в России

Ссылка на трансляцию на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) исчезла с портала 22 июля. На это обратило внимание издание РБК.

Данные о том, кто в каких странах будет показывать игры, публикуются в соответствующем разделе на сайте МОК. Для России в этой графе не было никаких данных, кроме ссылки на официальный портал Игр. Теперь же нет и ее.

Обладателем прав на трансляцию в России является компания «Телеспорт Груп», рядом с этой информацией на сайте стоит обозначение TBC, что расшифровывается как to be confirmed, то есть подлежит подтверждению.