С сайта МОК убрали информацию о трансляции Олимпиады в России

Ссылка на трансляцию на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) исчезла с портала 22 июля. На это обратило внимание издание РБК.
Данные о том, кто в каких странах будет показывать игры, публикуются в соответствующем разделе на сайте МОК. Для России в этой графе не было никаких данных, кроме ссылки на официальный портал Игр. Теперь же нет и ее.
Обладателем прав на трансляцию в России является компания «Телеспорт Груп», рядом с этой информацией на сайте стоит обозначение TBC, что расшифровывается как to be confirmed, то есть подлежит подтверждению.
Ранее портал Sports.ru сообщал, что ВГТРК, Первый канал и
От России на Игры едут 15 спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.