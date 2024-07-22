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    Мужчина, раненный в результате атаки дрона в Белгородской области, скончался в реанимации

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    В реанимации областной клинической больницы 22 июля скончался житель Белгородской области, получивший накануне ранения в результате атаки дрона на легковой автомобиль в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Речь идет об одном из девяти пострадавших, семь из которых были госпитализированы вчера после того, как город Шебекино, села Архангельское, Маломихайловка и Муром, а также хутор Марьино были обстреляны ВСУ, выпустившими 29 боеприпасов и три беспилотника.

    «Врачи до последнего боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал губернатор. Тремя часами ранее он сообщил, что в селе Никольское Белгородской области двое детей пострадали в результате воздушной атаки.

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