Мужчина, раненный в результате атаки дрона в Белгородской области, скончался в реанимации

В реанимации областной клинической больницы 22 июля скончался житель Белгородской области, получивший накануне ранения в результате атаки дрона на легковой автомобиль в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Речь идет об одном из девяти пострадавших, семь из которых были госпитализированы вчера после того, как город Шебекино, села Архангельское, Маломихайловка и Муром, а также хутор Марьино были обстреляны ВСУ, выпустившими 29 боеприпасов и три беспилотника.