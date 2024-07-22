В Белгородской области двое детей пострадали при атаке БПЛА. У мальчиков осколочные ранения

В селе Никольское Белгородской области двое детей пострадали в результате воздушной атаки. Об этом 22 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у другого травмированы грудная клетка, предплечье и ноги. Обоих госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

Помимо этого, в селе повреждены пять автомобилей, окна, крыши и заборы в 10 домах.

Атаке также подверглись сёла Нечаевка и Вергилёвка. Там повреждены несколько машин и выбиты стекла у некоторых домов.