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    В Белгородской области двое детей пострадали при атаке БПЛА. У мальчиков осколочные ранения

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    В селе Никольское Белгородской области двое детей пострадали в результате воздушной атаки. Об этом 22 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у другого травмированы грудная клетка, предплечье и ноги. Обоих госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

    Помимо этого, в селе повреждены пять автомобилей, окна, крыши и заборы в 10 домах.

    Атаке также подверглись сёла Нечаевка и Вергилёвка. Там повреждены несколько машин и выбиты стекла у некоторых домов.

    Ранее в результате атаки дрона-камикадзе пострадала сотрудница социальной организации. В понедельник утром из-за БПЛА погиб тракторист, его жена в больнице.

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