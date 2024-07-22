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    В Белгородской области дрон-камикадзе ударил по соцобъекту. Ранена сотрудница

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    Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 22 июля нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, приложив фотографии последствий удара.

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    В результате атаки пострадала сотрудница социальной организации: с сотрясением головного мозга она была госпитализирована в Грайворонскую больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

    Как видно на снимках, опубликованных губернатором, беспилотник сдетонировал возле окна на втором этаже здания. Во внутреннем помещении оказались повреждены входная группа, два кабинета и выбиты окна на трех этажах.

    Ранее сегодня утром в селе Устинка Белгородской области при атаке дрона погиб тракторист.

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    ГрайворонАтака беспилотникаДрон-камикадзеБПЛАБелгородская областьАтака ВСУВячеслав Гладков
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