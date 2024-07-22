При атаке дрона в Белгородской области погиб тракторист. Его жена в больнице

В селе Устинка Белгородской области при атаке дрона погиб тракторист. Его жена пострадала и находится в больнице. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Утром мужчина работал в поле. Трактор, в котором находился мирный житель, подвергся атаке БПЛА. Мужчина погиб на месте.

«Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким», — сказал Гладков.