При атаке дрона в Белгородской области погиб тракторист. Его жена в больнице

В селе Устинка Белгородской области при атаке дрона погиб тракторист. Его жена пострадала и находится в больнице. Об этом
Утром мужчина работал в поле. Трактор, в котором находился мирный житель, подвергся атаке БПЛА. Мужчина погиб на месте.
«Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким», — сказал Гладков.
Жена тракториста в момент атаки находилась рядом с ним. Она пострадала. Сама обратилась в амбулаторию. Оттуда с осколочным ранением правого бедра женщину забрала скорая. Сейчас пострадавшая находится в городской больнице
Накануне девять человек пострадали во время обстрела в Шебекино.