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    При атаке дрона в Белгородской области погиб тракторист. Его жена в больнице

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    В селе Устинка Белгородской области при атаке дрона погиб тракторист. Его жена пострадала и находится в больнице. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Утром мужчина работал в поле. Трактор, в котором находился мирный житель, подвергся атаке БПЛА. Мужчина погиб на месте.

    «Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким», — сказал Гладков.

    Жена тракториста в момент атаки находилась рядом с ним. Она пострадала. Сама обратилась в амбулаторию. Оттуда с осколочным ранением правого бедра женщину забрала скорая. Сейчас пострадавшая находится в городской больнице № 2.

    Накануне девять человек пострадали во время обстрела в Шебекино.

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