Девять человек пострадали во время обстрела Шебекино

Город Шебекино, села Архангельское, Маломихайловка и Муром, а также хутор Марьино были обстреляны ВСУ, которые выпустили 29 боеприпасов и три беспилотника, два из которых сбила система ПВО. Об этом 21 июля сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



В результате обстрела города Шебекино ранены девять мирных жителей. Двоих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили лечиться амбулаторно. В больницы Белгорода госпитализированы семь человек, из них у шестерых пострадавших состояние средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится женщина с осколочными ранениями лица.

