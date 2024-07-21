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    Девять человек пострадали во время обстрела Шебекино

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    Город Шебекино, села Архангельское, Маломихайловка и Муром, а также хутор Марьино были обстреляны ВСУ, которые выпустили 29 боеприпасов и три беспилотника, два из которых сбила система ПВО. Об этом 21 июля сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате обстрела города Шебекино ранены девять мирных жителей. Двоих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили лечиться амбулаторно. В больницы Белгорода госпитализированы семь человек, из них у шестерых пострадавших состояние средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится женщина с осколочными ранениями лица.

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