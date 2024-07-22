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    Москве быть. «Сапсанам» прицепят дополнительные составы на предстоящие выходные

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    В «Сапсанах» увеличится число билетов на предстоящие выходные — к поездам прицепят дополнительные составы, сообщили в РЖД 22 июля.

    Дополнительные места появятся в поездах из Петербурга в Москву в пятницу, 26 июля, и в воскресенье, 28 июля, а также из Москвы в Петербург — 26 июля и в понедельник, 29 июля.

    Как отметили в РЖД, в августе сохраняется высокий спрос на поездки, так что в «Сапсанах» снова увеличат число мест за счет сдвоенных составов. Из Москвы в Петербург сдвоенными будут поезда № 780 с отправлением в будние дни и № 754 — кроме воскресенья. Из Петербурга в Москву: № 767 — в будни, и № 777 — кроме субботы.

    В конце июня РЖД запустили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом. Такое решение было принято из-за того, что на многие поезда в июле билеты уже раскуплены.

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