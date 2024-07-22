Москве быть. «Сапсанам» прицепят дополнительные составы на предстоящие выходные

В «Сапсанах» увеличится число билетов на предстоящие выходные — к поездам прицепят дополнительные составы, сообщили в РЖД 22 июля.



Дополнительные места появятся в поездах из Петербурга в Москву в пятницу, 26 июля, и в воскресенье, 28 июля, а также из Москвы в Петербург — 26 июля и в понедельник, 29 июля.



Как отметили в РЖД, в августе сохраняется высокий спрос на поездки, так что в «Сапсанах» снова увеличат число мест за счет сдвоенных составов. Из Москвы в Петербург сдвоенными будут поезда № 780 с отправлением в будние дни и № 754 — кроме воскресенья. Из Петербурга в Москву: № 767 — в будни, и № 777 — кроме субботы.

