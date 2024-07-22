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    164.RU: в ДТП в Саратове погиб 16-летний сын губернатора Бусаргина

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    В ДТП в Саратове, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Авария с участием трех автомобилей произошла на улице Соколовая в Саратове днем 22 июля.

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    Около трех часов дня напротив дома 87 столкнулись две «Лады» и один грузовик MAN. Двое пассажиров черной «Лады» скончались на месте. Предположительно, одним из них был 16-летний сын Бусаргина, сообщает 164.RU, ссылаясь на источник, близкий к региональному правительству.

    Еще один источник издания в правоохранительных органах сообщил, что фамилия погибшего действительно совпадает с фамилией главы региона, но утверждать, что это он, пока нельзя.


    Пресс-служба губернатора пока не комментирует произошедшее. Однако о смертельном ДТП пишут в минздраве Саратовской области и прокуратуре. Но без упоминания имен и фамилий погибших и пострадавших.

    В минздраве сообщили, что двое молодых мужчин погибли до приезда скорой помощи. Один пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще одного молодого человека осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

    «В результате аварии погибли пассажиры легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний, а водителю оказывается медицинская помощь. На место происшествия выехал прокурор Волжского района Саратова Антон Евграшин», — пишет прокуратура региона.

    По факту случившегося ДТП началась процессуальная проверка. Дело на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сын бывшего губернатора Архангельской области погиб в ДТП с фурой.

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