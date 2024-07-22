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    Одного застрелили, другой сбежал. В Ростове-на-Дону пытались поймать двух опасных рецидивистов

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    В Ростове-на-Дону, на улице Туполева, во время задержания двое мужчин начали стрелять по полицейским. За оказание вооруженного сопротивления силовикам одного из нарушителей застрелили, пишет 22 июля 161.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

    Второй подозреваемый в серии тяжких имущественных преступлений сбежал. 54-летнего мужчину ищут. По сообщениям очевидцев, он скрылся в лесополосе.

    Ранее бандиты уже были судимы. Их признавали виновными в краже, хранении оружия и незаконном сбыте запрещенных веществ.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о похожей ситуации при задержании в Подмосковье. Росгвардейцам пришлось выстрелить в мужчину, который оказывал им сопротивление.

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    Ростов-на-ДонуЗадержаниеСтрельбаРецидивист
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