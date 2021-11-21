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Как у Тарантино. В Подмосковье силовики застрелили мужчину при задержании

В Солнечногорске гвардейцы ликвидировали вооруженного мужчину

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Сотрудники Росгвардии застрелили мужчину в подмосковном Солнечногорске при задержании. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, минувшей ночью в одном из частных домов Солнечногорска пил 53-летний мужчина со своей сожительницей. В какой-то момент они начали ссориться. После этого партнер женщины ушел в дом к матери. Что там между ними случилось, следователям еще предстоит выяснить. Однако труп матери нашли со следами жестокого убийства в горящем доме.

Найдя ружье, мужчина вернулся к своей пассии и начал палить по дверям и окнам, требуя от женщины выйти к нему. Она и находившиеся внутри родственники смогли укрыться от выстрелов и вызвали на место полицию и Росгвардию. Наряд гвардейцев приехал первым и встретился с сопротивлением. Мужчина начал стрелять по ним. «После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен», — уточнили в ГСУ СК.

Пока в отношении мертвеца возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Правильно сделали, что не стали задерживать...
читатель№1
сколько не видел случае стрельбы при задержании: такая тарантиновщина происходит, когда против сотрудников 1 пьяный обморок, которого при желании можно задержать и без стрельбы или хотя бы не убив. но вот февральский случай в Новосибирске, когда за местного дж.флойда поехала мстить толпа с призывами (и оружием) линчевать семью инспектора ДПС. где ОМОН (росгвардия), где СОБР, где лежащие мордой в пол мигранты, где отозванные лицензии и конфискованное оружие (тоже епархия росгвардии)? уверен, если в случае с пьяным предпенсионером была ответная стрельба в сторону гвардейцев, то в Новосибе, прояви ГУ принципиальность, ни одного бы выстрела не прозвучало, а наглецы были бы поставлены на место
Банин
Какие еще гвардейцы? Кардинала? Может все-таки росгвардейцы?
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