Как у Тарантино. В Подмосковье силовики застрелили мужчину при задержании

По данным следствия, минувшей ночью в одном из частных домов Солнечногорска пил 53-летний мужчина со своей сожительницей. В какой-то момент они начали ссориться. После этого партнер женщины ушел в дом к матери. Что там между ними случилось, следователям еще предстоит выяснить. Однако труп матери нашли со следами жестокого убийства в горящем доме.

Найдя ружье, мужчина вернулся к своей пассии и начал палить по дверям и окнам, требуя от женщины выйти к нему. Она и находившиеся внутри родственники смогли укрыться от выстрелов и вызвали на место полицию и Росгвардию. Наряд гвардейцев приехал первым и встретился с сопротивлением. Мужчина начал стрелять по ним. «После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен», — уточнили в ГСУ СК.



Пока в отношении мертвеца возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

