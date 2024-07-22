Один из создателей Рунета и экс-замминистра связи Алексей Солдатов получил два года за злоупотребление полномочиями

Один из создателей Рунета, Алексей Солдатов, получил два года за злоупотребление полномочиями. Приговор бывшему заместителю министра связи вынес Савеловский районный суд Москвы. Об этом 22 июля сообщает РБК со ссылкой на базу данных суда.

Приговор по ч. 1 ст. 201 УК также вынесли партнерам по бизнесу Солдатова — Евгению Антипову и Андрею Шкиттину.



В 2019 году, когда дело в отношении Солдатова, Антипова и Шкиттина только возбудили, их обвиняли по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2022 года всем троим переквалифицировали обвинение, немного «смягчив» его.



«Изначально следствие полагало, что все три фигуранта обманным путем передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса», — пишет РБК.



Эти адреса принадлежали ранее Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей. Позже выяснилось, что Солдатов, Антипов и Шкиттин не получили согласия от учредителей РосНИИРОСа на сделку по передаче IP-адресов Reliable Communications. Поэтому при передаче IP-адресов был причинен существенный вред правам и интересам института, «лишив тот статуса локального интернет-регистратора».



Адвокат Шкиттина Саркис Дарбинян* пояснил РБК, что на самом деле про передачу IP-адресов было в курсе все руководство института. Подтверждением этому служили документы и письма. Также Дарбинян уточнил, что РосНИИРОС «никто не лишал» статуса локального интернет-регистратора.



«Правление РосНИИРОСа самостоятельно принимало решение о ликвидации института. Это вело к лишению статуса LIR, а не действия обвиняемых», — сказал адвокат.



В декабре 2019 года чешский провайдер вернул российскому институту IP-адреса.

