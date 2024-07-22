Момент взрыва газа в ТЦ Краснодарского края попал на видео

Момент взрыва газа в Апшеронске Краснодарского края попал на видео. ЧП произошло в местном торговом центре утром 22 июля. В telegram-канале «Краснодар / Телетайп» опубликовали запись с камер видеонаблюдения.
На видео видно, как в момент взрыва крыша двухэтажного здания буквально подлетает. После взрыва начался пожар, возгорание удалось локализовать.
Точное число пострадавших пока не установлено. Четырех человек доставили в больницу. Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Торговый центр на улице Ворошилова полностью разрушен. Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы.