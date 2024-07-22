«Я не парился в бане с Бастрыкиным». Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович

Режиссер Никита Михалков ответил на обвинения в доносительстве со стороны Юлии Таратуты* (признана иноагентом). В начале июля она заявила в своей авторской программе, что именно Михалков якобы обратил внимание главы СК Александра Бастрыкина на творчество Евгении Беркович. Впоследствии в отношении Беркович было возбуждено уголовное дело.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Таратутой Юлией Леонидовной либо касается деятельности иностранного агента Таратуты Юлии Леонидовны.

В выпуске одной из программ 11 июля Юлия Таратута рассказала, что, по данным ее источников в сфере культуры, Никита Михалков пожаловался на режиссера Евгению Беркович во время «совместного отдыха в бане с Александром Бастрыкиным». Михалкову якобы крайне не понравились пацифистские стихи Беркович, и он посчитал важным привлечь ее к ответственности. По мнению Таратуты, именно кулуарный разговор Михалкова и Бастрыкина стал причиной возбуждения уголовного дела против Беркович. Формально ее обвинили совсем в другом — следствие увидело «оправдание терроризма» в ее спектакле «Финист Ясный Сокол». 8 июля Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук получили за эту постановку по шесть лет колонии.



Заявление Таратуты вызвало бурные обсуждения в культурной среде, люди стали распространять стихотворения Беркович. Между тем адвокаты режиссера напомнили о ее просьбе не делать никаких публикаций, акций и чего угодно с именем «Беркович» без согласования с ней самой, ее семьей и защитой — иначе это может навредить.

Никита Михалков ответил на обвинения Юлии Таратуты в своей программе «Бесогон» 19 июля.

«Судя по всему, в бане Александра Ивановича Бастрыкина видела журналистка телеканала «Дождь»** Юлия Таратута. <…> Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным <...> Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли, к своему, наверное, стыду. Не читал ее поэзии», — сказал в эфире Михалков.



Несмотря на то, что «Дождь» признан в России нежелательной организацией и распространение его контента запрещено законом, Михалков продемонстрировал аудитории фрагмент программы Таратуты.

Он также призвал не злоупотреблять словом «донос». По его мнению, нельзя называть доносом сообщение, которое касается публичных действий — таких, как спектакль «Финист Ясный Сокол» или стихи, распространяемые в Сети.

Вместе с тем Михалков прямо не отрицал, что куда-либо сообщал о потенциальной неправомерности творчества Беркович.



Примечательно, что одним из свидетелей в судебном процессе по делу Беркович и Петрийчук был выпускник Академии Никиты Михалкова Владимир Карпук.



«Фонтанка» подробно рассказывала, в чем обвиняли Евгению Беркович, и следила за судебным процессом по ее делу. В день ее задержания в Петербурге прошел обыск дома у ее мамы и бабушки — правозащитницы Елены Эфрос и писательницы Нины Катерли.

