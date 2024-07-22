ФСБ: канал поставки взрывчатки для терактов перекрыли в Петербурге

Поставку взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы раскрыли в Петербурге. Об этом 22 июля сообщает Центр общественных связей ФСБ.



По версии службы безопасности, взрывчатка предназначалась для совершения терактов. Её переправляли в нескольких посылках поэтапно из Италии и Германии и прятали в полостях автомобильных запчастей.

В европейские спецслужбы уже направлены запросы, чтобы установить организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов.

«До настоящего времени указанные запросы остались без ответа», — цитирует ТАСС уточнение Центра общественных связей.