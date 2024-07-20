    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    757мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.02eur96.04

    «Основатели не ожидали, что кто-то проживет так долго»: Маск высказался за ограничение предельного возраста кандидата в президента США

    397
    1 комментарий

    Предприниматель Илон Маск высказался за ограничение максимального возраста кандидатов в президенты США. Своим мнением он поделился в социальной сети с пользовательницей, удивленной тем фактом, что президентом нельзя стать раньше 35-ти лет, но можно после 80-ти.

    «Почему нельзя установить предел для обоих случаев?», недоумевала женщина.

    «Да, должен быть максимальный возраст», ответил ей Маск в комментариях. И добавил, что «основатели просто не ожидали, что кто-то проживет так долго».

    Ранее стало известно, что Маск пообещал ежемесячно выделять около 45 млн долларов новому комитету, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илон МаскКандидат в президентыВозраст
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close