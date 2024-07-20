«Основатели не ожидали, что кто-то проживет так долго»: Маск высказался за ограничение предельного возраста кандидата в президента США

Предприниматель Илон Маск высказался за ограничение максимального возраста кандидатов в президенты США. Своим мнением он поделился в социальной сети с пользовательницей, удивленной тем фактом, что президентом нельзя стать раньше 35-ти лет, но можно после 80-ти.

«Почему нельзя установить предел для обоих случаев?», недоумевала женщина.

«Да, должен быть максимальный возраст», ответил ей Маск в комментариях. И добавил, что «основатели просто не ожидали, что кто-то проживет так долго».