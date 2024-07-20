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    Белгородская область попала под обстрел. Пострадавших трое, одна из них — с травматической ампутацией

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    Вечером 19 июля под обстрел попал город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадали три человека, сообщает оперштаб региона.

    Женщину с травматической ампутацией левой кисти скорая доставила в больницу Белгорода. Еще двое пострадавших мужчин доставлены в районную больницу бойцами самооборону. У одного пострадавшего осколочное ранение плеча, у которого — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы.

    «Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь», — подчеркнули в оперштабе.

    В результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома — очаги возгорания уже ликвидированы. Часть города временно остается без света из-за перебитых линий электропередач. Также выбиты окна в двух частных домах и двух многоквартирных.

    «Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — уточнили в оперштабе.

    Несколько часов назад Шебекино уже попадало под обстрел: в село Терезовка в Шебекинском городском округе прилетел боеприпас. Ранена женщина.

    Также сегодня стало известно, что спустя неделю после ранения в Белгороде скончался 16-летний подросток, пострадавший при ударе по детской площадке в Шебекино.

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