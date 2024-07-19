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    На моторке туда и обратно: в Финляндии взялись за расследование незаконного пересечения границы с Россией

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    Пограничники Северной Карелии (область в Финляндии) взялись за расследование незаконного пересечения границы с Россией на озере Пюхяярви. Об этом 19 июля сообщает сайт службы.

    По данным пограничников, сегодня было зафиксировано якобы имевшее место незаконное пересечение границы моторным катером в Пюхяярви: лодка с пассажирами пересекла границу России с Финляндией, проникнув вглубь финской территории примерно на 100 метров, а потом вернулась обратно в РФ.

    Пограничный комиссар региона Северной Карелии связался с пограничным комиссаром Суоярвского района России в связи с инцидентом.

    Ранее в Финляндии задержали мужчину, который пешком перешел через границу со стороны России. Он запросил убежища.

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    ФинляндияСеверная карелияНезаконное пересечение границыПюхяярвиЛодка
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