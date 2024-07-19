На моторке туда и обратно: в Финляндии взялись за расследование незаконного пересечения границы с Россией

Пограничники Северной Карелии (область в Финляндии) взялись за расследование незаконного пересечения границы с Россией на озере Пюхяярви. Об этом 19 июля сообщает сайт службы.



По данным пограничников, сегодня было зафиксировано якобы имевшее место незаконное пересечение границы моторным катером в Пюхяярви: лодка с пассажирами пересекла границу России с Финляндией, проникнув вглубь финской территории примерно на 100 метров, а потом вернулась обратно в РФ.

Пограничный комиссар региона Северной Карелии связался с пограничным комиссаром Суоярвского района России в связи с инцидентом.

