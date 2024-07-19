Эрмитаж объявил о старте финального этапа реставрации Биржи

В Петербурге начинается второй — завершающий этап реставрации здания Биржи, которая длится последние 10 лет. Информацию об этом 19 июля опубликовал на своем сайте Государственный Эрмитаж.



«За 10 лет, исправляя недостатки проекта и преодолевая слабую работу подрядчиков (с некоторыми из них даже пришлось расторгнуть контракты), музей фактически спас от разрушения выдающийся архитектурный памятник России начала XIX века», — говорится в сообщении музея.

В музее пояснили: для финального этапа необходимо уточнить проектную документацию. Это будет сделано на основании научно-исследовательских работ, которые уже начал проводить подрядчик — компания «Строй-Эксперт».