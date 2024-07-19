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    Эрмитаж объявил о старте финального этапа реставрации Биржи

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    В Петербурге начинается второй — завершающий этап реставрации здания Биржи, которая длится последние 10 лет. Информацию об этом 19 июля опубликовал на своем сайте Государственный Эрмитаж.

    «За 10 лет, исправляя недостатки проекта и преодолевая слабую работу подрядчиков (с некоторыми из них даже пришлось расторгнуть контракты), музей фактически спас от разрушения выдающийся архитектурный памятник России начала XIX века», — говорится в сообщении музея.

    В музее пояснили: для финального этапа необходимо уточнить проектную документацию. Это будет сделано на основании научно-исследовательских работ, которые уже начал проводить подрядчик — компания «Строй-Эксперт».

    Биржу начали реставрировать еще в 2014 году. В рамках первого этапа были полностью отреставрированы фасады здания, ему вернули исторический голубой цвет. Также были укреплены своды и фундамент, отреставрирована кровля, скульптурные композиции, кессоны и световой фонарь в главном зале.

    По оценке еще 2019 года, на второй этап требовалось 2,5 млрд рублей. В перечне работ усиление внутренних конструкций, реставрация интерьеров, обновление инженерии. Кроме того, планируется окончательно решить вопрос с трещиной, которая проходит через все здание.

    Ранее Эрмитаж оценивал сроки второго этапа — около трех лет с момента, когда на работы будет выделено финансирование. Музей отправлял заявку на получение средств еще в 2023 году. Весной 2024 года было решено передать функции госзаказчика от Эрмитажа Минкульту. Это связано с серьезным ростом стоимости работ — смета увеличилась почти в 2,5 раза.

    Само здание останется в ведении Эрмитажа. После завершения реставрации в нем откроется музей русской славы и побед.

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