    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.88eur96.1

    Торговля должностями, Apple и бумажная кукла на 10 миллионов: стали известны подробности дела арестованного экс-заместителя Жириновского

    1596
    3 комментария

    Экс-заместителя Владимира Жириновского, бывшего депутата Госдумы и члена Высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева арестовали благодаря показаниям заместителя председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Сергея Алюшникова. Об этом 19 июля пишет «Коммерсантъ» — вскоре после того, как Абельцев был помещен под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    По сведениям «Ъ», Сергей Алюшников получил срок в один год в 2019 году по приговору Мещанского райсуда столицы за мошенничество: выдавая себя за фальшивого чекиста, он обещал вернуть на работу бывшего сотрудника ВТБ за 500 тысяч рублей, однако потерпевший, заплатив часть денег, обратился в настоящее ФСБ, сотрудники которой и задержали своего фиктивного коллегу Алюшникова.

    Отбыв срок, Алюшников устроился в комитет по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом и начал обращаться в столичные суды, требуя исключить себя из списков мошенников. Тогда Сергей Абельцев, который, по информации РБК, «торговал должностями в Госдуме», и пообещал помочь Алюшникову — но далеко не безвозмездно. Дело было в 2023 году.

    В качестве оплаты услуги Абельцев предъявил целый список продукции Apple (iPhone 14 Pro Max и iPhone 13, iPad Pro 12,9 и MacBook Pro 14 за 1,2 миллиона рублей) и 10 миллионов рублей за устройство на работу в Госдуму в качестве одного из двух депутатов.

    Алюшников предпочел обратиться в ФСБ так же, как и некогда пострадавший от его действий сотрудник ВТБ, и в рамках оперативного эксперимента передал Абельцеву бумажную «куклу», имитировавшую 10 миллионов рублей. Эксперимент проходил 16 июля на парковке у «Националя».

    18 июля Абельцеву уже было предъявлено обвинение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ЖириновскийЛДПРТорговля должностямиСергей абельцевАрестМошенничество
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close