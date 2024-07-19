Торговля должностями, Apple и бумажная кукла на 10 миллионов: стали известны подробности дела арестованного экс-заместителя Жириновского

Экс-заместителя Владимира Жириновского, бывшего депутата Госдумы и члена Высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева арестовали благодаря показаниям заместителя председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Сергея Алюшникова. Об этом 19 июля пишет «Коммерсантъ» — вскоре после того, как Абельцев был помещен под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.



По сведениям «Ъ», Сергей Алюшников получил срок в один год в 2019 году по приговору Мещанского райсуда столицы за мошенничество: выдавая себя за фальшивого чекиста, он обещал вернуть на работу бывшего сотрудника ВТБ за 500 тысяч рублей, однако потерпевший, заплатив часть денег, обратился в настоящее ФСБ, сотрудники которой и задержали своего фиктивного коллегу Алюшникова.