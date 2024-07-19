Арестованного экс-заместителя Жириновского оставили под стражей на два месяца

Арестованного экс-заместителя Владимира Жириновского, бывшего депутата Госдумы и члена Высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева оставили под стражей на два месяца. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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Накануне Абельцев был арестован. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года», — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, Абельцев сообщил, что якобы по знакомству может помочь устроить на работу помощником депутата. За свою «помощь» Абельцев хотел получить щедрое вознаграждение. 18 июля собеседник РИА Новости сообщил, что экс-заместитель Жириновского предварительно «подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей».