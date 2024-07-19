Песков: Ситуация с нефтепроводом «Дружба» кризисная, но от РФ не зависит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Украины о блокировке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию политическим. Разрешение этой ситуации от Москвы не зависит, добавил он.
«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Потом, наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», — заявил Песков журналистам 19 июля (цитата по «Вы слушали Маяк»).
На вопрос, будет ли Россия пытаться разблокировать транзит нефти по трубопроводу «Дружба», он ответил, что ситуация для европейских получателей сложилась кризисная, «это никак не зависит от нас».
Об ужесточении Украиной санкций против нефтяной компании «Лукойл» ранее писал Bloomberg. Киев фактически запретил использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. В министерстве экономики Словакии подтвердили, что поставки нефти от «Лукойла» остановлены из-за того, что Киев включил компанию в черный список. По данным портала Teraz, это может негативно сказаться на работе Братиславского нефтеперерабатывающего завода компании Slovnaft, поскольку почти две трети нефти, перерабатываемой НПЗ, — российского происхождения, пишет ТАСС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что на Украине сложилась «новая правовая ситуация». По его словам, Будапешт и Москва «работают над юридическим решением».