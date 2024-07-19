Песков: Ситуация с нефтепроводом «Дружба» кризисная, но от РФ не зависит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Украины о блокировке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию политическим. Разрешение этой ситуации от Москвы не зависит, добавил он.



«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Потом, наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», — заявил Песков журналистам 19 июля (цитата по «Вы слушали Маяк»).