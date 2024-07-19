СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Также предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, находящимся в стране незаконно. Контроль за прибывающими и убывающими иностранцами необходимо усилить с помощью биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета, предложили в СК.

«Председателем СК России направлены в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики», — сообщили в пресс-службе ведомства 19 июля https://t.me/sledcom_press/14657.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. В список могут добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также важно синхронизировать процедуру получения паспорта с одновременной постановкой на воинский учет для приезжих. Ряд обязанностей также могут возложить на работодателей, трудоустраивающих мигрантов.

В середине июля Следственный комитет сообщил, что в 2024 году в РФ число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 55%, еще на 5% вросло число изнасилований. Ситуацию с миграцией на территории страны Александр Бастрыкин назвал тревожной.



Ранее «Фонтанка» писала об аресте 11 иностранцев после стрельбы в Приморском районе Петербурга. Предварительно, вечером 13 июля двое палили в воздух из травматики.

